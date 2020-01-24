【賀歲片】12年前兩套電影大戰　對手太強得周杰倫敢上陣單挑

由於近日爆發武漢肺炎，今年內地賀歲片決定撤檔，當中包括以下7套電影《唐人街探案3》、《囧媽》、《奪冠》（原名：中國女排）、《緊急救援》、《姜子牙》、《熊出波．狂野大陸》及《急先鋒》等等，均需另擇日子再上映。 不過其實上一個鼠年賀歲片只有兩套，你又記唔記得呢？

上一個鼠年賀歲片其中一套是周星馳的《長江7號》。（劇照）

其中一套是周星馳有份負責導演、監製、編劇兼主演的《長江7號》，當年香港票房大收5100萬港元票房、內地突破2億人民幣票房，全球大收5400萬美元（約4億2千萬港元），位列香港影史華語片票房第7名，僅次《功夫》以及《少林足球》。

當年《長江7號》在新加坡和馬來西亞於大年初一正式上映，不過內地以及台灣市場有優惠，提早於年廿三上映，香港則遲一日才有得睇。

記得周杰倫的絕招「乾坤大挪移」嗎？（《功夫灌籃》劇照）

而另一套賀歲片夠膽在新年對陣星爺都未有驚過，主人公正是由周杰倫、曾志偉、「阿Sa」蔡卓妍和陳柏霖主演的《功夫灌籃》，夠膽硬撼星爺，勇氣可加！該戲當年在台灣都有收4300萬新台幣（約1100萬港元），而亞洲地區票房為約1億8千5百萬港元，衝破億元大關都交到功課！

《長江7號》中的小朋友多數都是男扮女裝，或者女扮男裝，你又記得他們嗎？（劇照）

睇返《長江7號》當年被星爺揀中的小朋友，其實有很多位都是女扮男裝或者男扮女裝，例如最出名的女主角徐嬌就是女扮男裝，長大後亭亭玉立的樣貌至今都有不少人留意她，當中更有男扮女裝的美嬌、女扮男裝的暴龍以及蛋塔頭。

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