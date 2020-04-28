黑寡婦施嘉莉祖安遜自嘲常執二灘方捱出頭　試鏡曾輸畀似ET女星？

全球男性心目中的性感「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），因為Marvel英雄片中的精彩演出受到歡迎。今年更以展現演技的《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）與《婚姻故事》（Marriage Story）雙料入圍本屆奧斯卡。從小就當童星的她，卻自爆試鏡總是落選，被拒絕過不知幾多次，並自嘲連大紅大紫都是拜別人推掉角色之賜。

你能得到最棒的回應，就是當你被拒絕之後，突然又失而復得—— 你會更珍惜它。基本上，我的事業就是建立在只是第二好的選擇上。 施嘉莉祖安遜

+ 4 + 3 + 2

眾所周知，「黑寡婦」原本敲定的是英國女星艾美莉賓特（Emily Blunt），艾美莉也並無拒絕角色，但當發現與手上片約《小人國大歷險》（Gulliver's Travels）撞期，不得不忍痛辭演，施嘉莉才有機會接手。結果她的角色接連於復仇者聯盟系列登場，愈演愈深入人心，讓她一度成為全球女星收入之冠，傲視群雌，亦穩坐巨星寶座。

在《浮華世界》（Vanity Fair）的專訪中，施嘉莉曾表示第一時間就參與Marvel黑寡婦的試鏡，但她最終敗給了艾美莉賓特（《無聲絕境》劇照）

施嘉莉祖安遜童星時期最知名的演出，是在羅拔烈福（Robert Redford）執導的《情深說話未曾講》（The Horse Whisperer）扮演意外事故後不開心、沉默的女孩，這角色原本一直鎖定妮坦莉寶雯（Natalie Portman），但她沒有接下角色，施嘉莉才能夠頂替上陣。

施嘉莉也曾經爭取出演大衛芬查（David Fincher）執導的英語版《龍紋身的女孩》（The Girl with the Dragon Tattoo），導演對她的演出沒有批評，卻認為她實在太性感，因此挑了他認為「生得似ET」的朗妮瑪娜（Rooney Mara）。

不管如何，施嘉莉如今是觀眾最喜愛的黑寡婦，本來下個月初就要盛大上映的《黑寡婦》電影，由於新冠肺炎疫情延後到今年11月初才要推出，施嘉莉卻已經為雜誌拍好美麗的封面，仍如原定計劃出版，讓影迷在苦等電影上映之前，可以藉由她的亮麗丰采暫時一解期盼之苦。

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