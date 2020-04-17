曾痛失黑寡婦、美國隊長角色　《無聲絕境》夫妻再有望加盟MCU？

Marvel影業今年因為新冠肺炎疫情爆發，出片布局被打亂，打頭陣的《黑寡婦》（Black Widow）都要延後半年到11月初才能上映，儘管如此，新片攝製的籌備工作並沒有停下腳步，也持續在和他們感興趣的演員洽談。 根據歐美媒體報導，近期和Marvel透過視訊會議的影人之一，是自編自導自演《無聲絕境》（A Quiet Place Part II）系列的約翰卡辛斯基（John Krasinski），引起熱烈話題，皆因早年約翰曾與Marvel有過接觸，並只差一點點就成為美國隊長。

身高超過190cm的約翰卡辛斯基，擁有斯文正氣的長相，氣質頗為接近美國隊長角色的設定，他也曾經以為自己應該十拿九穩就是該系列影片的主角，直到後來曾經演出過《神奇4俠》（Fantastic Four）「霹靂火」一角的基斯伊雲斯（Chris Evan）殺出，才知道原來Marvel早就鎖定對方，只不過由於對方對一次簽下好幾部電影長約有些猶豫，才又另外找其他人來試鏡。當基斯伊雲斯下定決心要接下此角，其他人都沒機會再爭取了。

身高超過190cm的約翰卡辛斯基，擁有斯文正氣的長相，氣質頗為接近美國隊長角色的設定，他也曾經以為自己應該十拿九穩就是該系列影片的主角（GettyImages）

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恰巧的是，約翰老婆艾美莉賓特（Emily Blunt）原先也是黑寡婦的人選，因為早先已經接了《小人國大歷險》（Gulliver's Travels）分身乏術，只有拱手讓給旁人。取代她的施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）大紅大紫賺到盤滿缽滿。不過，當約翰與艾美莉提到自己和Marvel緣分差了那麼一點點時，都只是說笑而已，盡量不影響到心情。

Marvel迷則堅信他們很適合加入這個超級英雄大家庭，適逢Marvel所屬的迪士尼成功併購20世紀霍士，原先由該公司取拍攝權的《變種特攻》（X-Men）、《神奇4俠》都有望回到「娘家」，粉絲也鼓吹Marvel，考慮讓約翰與艾美莉扮演故事中也是一對的神奇先生與隱形女。

如今傳出Marvel與約翰卡辛斯基洽談的消息，怎能不令Fans興奮？不過消息來源也指目前還未確知Marvel要找約翰演超級英雄，還是擔任導演，畢竟他幕前幕後的工作都能勝任。至於約翰與Marvel都並未就此傳言發表任何說法。

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