民選大獎2020｜《甜蜜蜜》領先「經典之最」　單車遊彌敦道最窩心

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《甜蜜蜜》力壓《少林足球》、《無間道》等經典電影，遙遙領先排在首位。（《甜蜜蜜》電影劇照）

24年前上映的《甜蜜蜜》由張曼玉、黎明、曾志偉、楊恭如等人主演，講述新移民來到香港的黎小軍（黎明 飾）和李翹（張曼玉 飾）的坎坷愛情故事，兩人階是從天津和廣州來到香港工作，不過黎小軍早有未婚妻，卻跟李翹愛上，後來李翹又遇上江湖大佬歐陽豹（曾志偉 飾），兩人一度相愛並離開香港，可惜歐陽豹最後客死異鄉，李翹繼而漂泊各地，而黎小軍跟李翹最終在紐約重遇。

以下重溫5幕《甜蜜蜜》中的經典場面：

黎小軍跟李翹在麥當勞初次見面。（《甜蜜蜜》電影劇照）

1. 黎小軍跟李翹初見面

黎小軍跟李翹在麥當勞初次見面，初來到香港的黎小軍想以廣東話落單，卻又講不好廣東話，拿出一堆港幣又唔識細分，令到李翹很是嫌棄，不過卻打開了兩人關係的第一扇門。

李翹為了賺錢，先是對黎小軍不懷好意的哄他去學英文，跟他說在香港只要學好英文，甚麼工都有得做，事實上李翹只是為了湊人頭數，介紹人到補習班，自己從中獲利，傻傻的黎小軍就這樣信了李翹，跟她去報讀英文班，而李翹則在此打工清潔。

黎小軍話有車接送李翹，誰知是單車，不過就營造出經典場面。（《甜蜜蜜》電影劇照）

2. 彌敦道踩單車

李翹在英文班補習收工後表示自己好趕時間，黎小軍跟她說有自己有車可以載她，誰知道是黎小軍送貨用的舊單車，雖然李翹坐得不太情願，但這幕踩單車漫遊彌敦道則成為了其中之一的經典場面。

一張圖顯出關係凌亂，錯綜複雜。（《甜蜜蜜》影片截圖）

3. 離別後於紐約重逢

事實上黎小軍來港是因為希望將女友方小婷從中國接來香港結婚，所以在香港努力工作，後來跟李翹相識後發展關係，但就鑑於黎小軍本來就有未婚妻，李翹自知兩人冇結果，又在歐陽豹的追求下最終跟他離開香港。

而在黎小軍跟方小婷結婚後，知道了黎小軍和李翹的不尋常關係，當時李翹更跟方小婷以姊姊相稱，令到她非常傷心，決定要跟她離婚。

黎小軍跟女友方小婷結婚後再離婚，李翹的江湖大佬歐陽豹突然被殺，電視播出鄧麗君的死訊時，兩人剛好都被電視機吸引，再一次在紐約街頭重遇。（《甜蜜蜜》電影劇照）

隨後黎小軍轉到美國紐約工作，而江湖大佬歐陽豹突然被殺的關係，李翹在漂泊各地後同樣移居紐約，當時電視機播出鄧麗君的死訊，兩人同樣喜歡鄧麗君的關係，剛好一同停留在街頭睇新聞，兩人終於在多年後於紐約重逢。

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