【JOKER小丑 ．多圖】導演公開幕後花絮　小丑筆記原來有18禁場面

由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》（Joker）打破不少紀錄。電影在去年上映時，先打破票房紀錄，成為首部破十億美元的限制級電影；之後華堅馮力士在今年年初舉行的奧斯卡上，憑戲中小丑一角首奪奧斯卡影帝寶座。近日，導演Todd Phillips在其社交平台分享多張電影的拍攝花絮。

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華堅馮力士憑小丑首封奧斯卡影帝。（Getty Images）

《JOKER小丑》在去年10月上映時，風靡全球，電影最終在全球獲得超過十億美元票房收入，成為首部破十億美元大關的限制級電影。之後電影主角華堅馮力士憑小丑一角，勇奪第92屆奧斯卡金像獎男主角，這也是華堅馮力士的首個奧斯卡獎座。電影叫好叫座，身兼導演、監製及編劇的Todd Phillips居功至偉。而導演Todd Phillips過往曾不時在其Instagram上載電影的拍攝花絮，與影迷分享電影的製作過程。近日，他再次在Instagram分享多張電影的幕後花絮。

《JOKER小丑》探討Arthur Fleck成魔之路，就算沒有蝙蝠俠出現，都成功風靡全球。（《JOKER小丑》劇照）

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導演Todd Phillips在Instagram發布多張花絮，當中包括Murray Franklin的節目場景、葛咸城的鐵路、Arthur Fleck的精神病卡片、及其筆記內容等。有趣地，在華堅馮力士成為小丑前，《黑天鵝》（Black Swan）導演Darren Aronofsky指出，他在約20年前，曾有機會拍攝《蝙蝠俠》，而當年飾演蝙蝠俠的人選就是如今飾演小丑的華堅馮力士。