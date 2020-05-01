《叔叔》香港電影編劇家協會獲兩獎　太保大熱勇奪最佳電影角色

香港電影編劇家協會今日（5月1日）頒發2019年度獎項，邀請到關錦鵬導演頒獎。由楊曜愷導演、編劇的電影《叔．叔》榮獲2項大獎，包括「推薦劇本獎」及「最佳電影角色獎」。當中「最佳電影角色獎」由《叔．叔》中太保飾演的阿柏一角奪得。

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袁富華（左）及太保（右）分別飾演戲中兩位男主角。（《叔．叔》劇照）

同時榮獲「推薦劇本獎」及「最佳電影角色獎」的《叔．叔》導演、編劇楊曜愷表示：「好多謝香港電影編劇家協會頒發『推薦劇本獎』俾《叔．叔》，同頒發『最佳電影角色獎』比太保同阿柏呢一個角色。今次係編劇家協會第一次頒呢個獎，證明佢哋體會到一個角色演繹得好，除咗演員功勞之外亦都係因為劇本，角色寫得夠立體，有機會比演員發揮。呢個係對每一個編劇一個好大嘅鼓勵同埋認同。我亦都好榮幸叔叔得到電影編劇家協會嘅支持。同埋多謝太保哥將阿柏呢個角色演得咁精彩。」

香港電影編劇家協會今日頒發2019年度大獎。（Facebook擷圖）

早前太保已憑《叔．叔》入圍台北金馬獎最佳男主角，更勇奪香港電影評論學會最佳男演員，香港電影導演會最佳男主角。在今屆香港電影金像獎亦入圍最佳男主角，結果將於5月6日知曉，今次《叔．叔》再下一城，連獲香港電影編劇家協會2個年度大獎，令大家更期待暫定於5月28日上映的《叔．叔》。

太保要盡本份同努力透過自己的演繹來表達出劇本精髓！（電影劇照）

榮獲「最佳電影角色獎」的太保表示：「多謝香港電影編劇家協會俾我『最佳電影角色獎』嘅殊榮。劇本係一部電影嘅靈魂，角色創造係編劇心血結晶。我作為一個演員，拎到劇本後，我要盡本份同努力透過我嘅演繹，表達出劇本精髓！《叔．叔》電影劇本係楊曜愷導演嘅心血，有幸不負所託。《叔．叔》你唔睇唔知道，睇左亦唔會嚇一跳，係一個發生在香港嘅故事，係一部同志電影，愛情電影，係感人嘅作品！謝謝高先電影嘅Winnie推介《叔．叔》俾香港觀眾，亦謝謝高先電影宣傳部。《微風細雨》裡面有句歌詞『訴說著無盡秘密，讓我們共尋覓』，當初楊曜愷導演嘅劇本同誠意打動左我獻出第一次，希望《叔·叔》呢部戲可以感動香港觀眾。再次謝謝香港電影編劇家協會，謝謝你們！」

關錦鵬導演頒發「推薦劇本獎」給楊曜愷，兩人感觸擁抱。（Facebook擷圖）

其中當關錦鵬導演頒發「推薦劇本獎」給《叔．叔》導演楊曜愷時，二人皆十分感觸地擁抱，原來《叔．叔》這部電影與關錦鵬導演很有淵源！楊曜愷導演指：「呢個劇本完成時俾左關錦鵬導演睇。係一個風雨交加晚上，佢就電郵我想約出嚟講下呢個劇本。佢就話好鍾意呢個劇本，幫我搵投資者。對當時剛剛返嚟香港，第一次拍廣東話電影嘅我係好大鼓舞。拍完後佢仲搵張叔平幫手剪接，好多謝。好多謝香港電影圈咁多人嘅支持同認同，好感動。」