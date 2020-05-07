【火口的二人】17場情慾床戲引哄動　女主背未婚夫與舊愛連場激戰

日本三級電影《火口的二人》（火口のふたり）話題性極高，橫掃多個獎項，包括第41屆橫濱電影節的最佳電影、最佳女主角，榮獲「電影旬報十佳」（キネマ旬報ベスト10）第一名，是日本電影界指標性的最高榮耀，極具權威性。 而《火口的二人》賣點當然是以性愛為主軸，片長不足兩小時，但卻有多達17場床戲，畫面大膽之餘更涉及亂倫、道德、倫理等問題，在日本上映時引起轟動，《火口的二人》被譽為「一生必看慾望越界之作」。

榮獲2019年電影旬報十佳第一名、連帶得到最佳女主角獎的《火口的二人》（火口のふたり）將於5月21日上映。（官方圖片）

日本三級電影《火口的二人》（火口のふたり）話題性極高，橫掃多個獎項，包括第41屆橫濱電影節的最佳電影、最佳女主角，榮獲「電影旬報十佳」（キネマ旬報ベスト10）第一名，是日本電影界指標性的曼高榮耀，極具權威性。

而《火口的二人》賣點當然是以性愛為主軸，片長不足兩小時，但卻有多達17場床戲，畫面大膽之餘更涉及亂倫、道德、倫理等問題，在日本上映時引起轟動，《火口的二人》被譽為「一生必看慾望越界之作」。

直子和賢治一同共浴也不出奇。（電影劇照）

《火口的二人》改編自作家白石同名小說，電影背景設定在311大地震後數年的日本，導演荒井晴彥曾提及想拍出一套「散發出死亡與性愛氣息」的電影。《火口的二人》則是講述即將嫁作人妻的直子（瀧內公美 飾），在未婚夫外出的期間短暫回鄉，誰知遇上舊愛賢治（柄本佑 飾），二人在閒聊之間翻開了年輕時的黑白合照，一看即點起了火，二人舊情復熾開始了不倫關係，由於五日後直子就會結婚，所以兩人就以五日為期，不管一切只會做瘋狂做愛做的事。

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電影用盡了飯枱、客廳、睡房、浴室、暗巷等等地。（電影劇照）

據知，兩人就此陷入了只有兩人的狂歡世界，除吃飯、睡覺外，便是在享受兩人的時光，17場床戲中，用盡了客廳、睡房、浴室、暗巷等等，甚至在巴士上都要進行「激戰」，賢治不停撫摸直子的下體，讓她發出令人面紅的嬌喘聲。

兩人在片中幾乎沒有尺度可言，摸胸、激吻、自慰、愛撫樣樣齊，加上更有各種不同的性愛體位，兩人更因縱慾過度，而令對方下體都腫起來。《火口的二人》將兩人封藏多年的慾望和疑惑，坦蕩蕩的拍了出來，而片中製造出的寂靜獨處空間更顯出兩人的真實感且肆無忌憚。《火口的二人》將於5月21日香港上映。