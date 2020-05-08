畢彼特新戀情曝光？　新女友被爆經常進出屋企齊抗疫

畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angeline Jolie）4年前離婚後，一直未有公開最新戀情，早前又傳畢彼特與前妻珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）舊情復熾。 最近，畢佬就被外媒影到似乎有新女友，於防疫時期二人更經常在家約會，難道真的蜜運中？

畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angeline Jolie）4年前離婚後，一直未有公開最新戀情，早前就傳他與前妻珍妮花安妮絲頓愛花重燃。（GettyImages）

現年56歲的畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angeline Jolie）雖然已經離婚，不過為了輪流照顧孩子，畢佬早前就搬到相距10分鐘車程的地方，方便與小朋友見面。

最近，畢佬的緋聞女友，現年31歲的Alia Shawkat就被影到經常進出他的家。

早前畢彼特、珍妮花被傳媒拍得在後台親密互動。（Getty Images）

Alia Shawkat是美國女演員兼藝術家，之前已經有傳Alia是畢佬的新女友，事關他們曾多次一起外出看展覽，但當時畢彼特就表示自己仍是單身，沒有承認戀情。

有知情人士就向外媒透露，二人的家也是相隔不過10分鐘的距離，最近因為抗疫隔離，一有時間Alia就會騎單車或者步行到畢彼特的家。

近水樓台，二人見面的機會很多，還會叫pizza或漢堡包一齊食，有時又會駕駛名貴的車到海邊放鬆。

據知，畢彼特喜愛Alia的美，欣賞對方聰明、踏實而又有趣，加上二人有共同興趣，特別喜歡藝術、電影和建築，看來相當投契。不過，都有指他們雖然私下經常獨處，但現時還是朋友，到底他們的真正關係是如何，相信要等畢佬公開新戀情的一日才會有答案。