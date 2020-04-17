畢彼特為化妝師變身裝修佬　舊車房翻新品味偏廳︰我當她家人一樣

近日外國節目《Celebrity IOU》，首集即請來荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）打頭陣，為他相識多年的化妝師好友Jean Black出手，將她的獨立車房改建成客人居所，畢彼特全程落手落腳，絕無虛場，更讓大家有幸見到巨星畢彼特的設計潛質。

畢彼特幫化妝師老友Jean Black裝修。（影片擷圖）

畢彼特早前跟孖生兄弟Drew Scott和Jonathan Scott一起為Jean Black裝修，由設計到裝修，事事親力親為，戴上護眼罩和手套的三人，由拎錘拆牆、扯木板、拆牆、裝嵌樣樣有齊。

事實上畢彼特跟Jean Black相識於1991年，Jean Black講到當時有人介紹一個後生仔給她，希望她能出手幫忙，她欣然答應，一段情緣就此維繫足將近20年的時光。

畢彼特跟Jean Black相識將近20年。（影片擷圖）

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畢彼特在節目中形容講到他跟Jean Black認識已久，由他第一套電影起開始合作，29年得來不易，她像是家人的存在，又會像兄弟姐妹一樣會鬧交，但她更是人生中非常珍惜的人。

因為知道Jean Black想裝修整整十年，不過一直都沒有做到，剛好趁着這次機會，跟Scott兄弟一起完成這件事。在維修期間先安排Jean Black暫離家中三星期，好讓畢彼特動手。其實他愛建築和室內設計已不是新鮮事，因他早前曾在訪問講過要不是去了荷里活當明星，自己或會在建築設計的工作上有所發展，而在今次節目中同樣講到自己很喜歡裝修時的聲音，如果冇得參與會很失落。

除了設計，畢彼特都真係有落手落腳做埋。（影片擷圖）

在最終完成改建後，看得出畢彼特十分滿意的眼神，他先是掩住口表現出一副感到不可思議的樣子，同時非常感謝Scott兄弟，回想起他跟Jean Black的過往，畢彼特自爆自己都快要喊出來了。

而當畢彼特帶Jean Black回來時當然也非常驚喜，表示自己勁感動，好感謝畢彼特爽快地答應這事，又為自己這樣付出，完全超越了想像，最後更對他說「Love you」相擁一起流淚。

畢彼特直情講到想喊。（影片擷圖）

而最令畢彼特和Jean Black感動的，其實是Scott兄弟準備的一幅相，相中其實是Jean Black父母的合照，不過在她14歲的時候，爸爸已經離世，所以當畢彼特見到這幅相時就一早知道Jean Black會非常感動，而Jean Black更是一睇即爆喊，是整個節目組留給她最窩心的部分。

正是這張Jean Black爸媽的合照令她跟畢彼特都感動到喊。（影片擷圖）