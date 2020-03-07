【擇洗溝宅男】露絲拜恩性感聲演「Siri」　難忘全盛期激戰畢彼特

搞笑電影《擇洗溝宅男》（Jexi）由Adam DeVine、《變種特攻》暴風女神Alexandra Shipp主演、更請來露絲拜恩（Rose Byrne）聲演戲中手機的智能聲控Jexi，戲中搞笑、抵死又極賤嘴的對白簡直令影迷笑爆肚！

露絲拜恩今次只為《擇洗溝宅男》聲演手機Jexi的配音。（電影劇照）

露絲拜恩出演過多套廣為人知的電影，如《28週後》（28 Weeks Later）、《兒凶》（Insidious）系列、《變種特攻》（X-men）系到等等，現年40歲的她已有兩個小朋友，最近除了聲演《擇洗溝宅男》外，更有新戲聯同Tiffany Haddish出演《波士鬥腦細》（Like a Boss），從劇照看起來她仍算保養得宜。

2011年露絲拜恩出演《變種特攻：異能第一戰》中，Dr. Moira MacTaggert一角。（電影劇照）

不過要數全盛時期的她的確要睇翻她10年前的作品，在《28週後》搭檔「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner），當期時樣貌清純的她已經吸引不少影迷留意，在《變種特攻：異能第一戰》中，更有只着上黑色性感內衣搭吊帶黑絲上陣的場口，認真樣靚身材正，在《木馬屠城》和《賤鄰50》中更極性感以及裸露上身的演出，非常敬業！

露絲拜恩更在《賤鄰50》中有露胸演出，情節雖搞笑，但就是演出媽媽谷人奶的苦況。（影片截圖）

重溫露恩拜恩全盛時期：