【新冠肺炎】《安眠書店》演員Mark Blum離世　麥當娜撰文悼念

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情於全球持續擴散，其中美國情況嚴峻，單單周四（26/3）一天，全國確診病例急增1.8萬宗，人數遠超中國（8.2萬）和意大利（8.1萬），多達8.5萬宗，死亡個案當中更包括荷李活演員。

美國演員工會（The Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists／SAG-AFTRA）於美國時間周四發聲明，證實著名舞台劇演員Mark Blum，因新型冠狀病毒肺炎的併發症而病逝，終年69歲，是荷李活首例。

Mark Blum生前曾參演多套美劇，包括《安眠書店》（You）。（網上圖片）

美國演員工會於美國時間周四在官網發聲明，證實著名舞台劇演員Mark Blum，因新型冠狀病毒肺炎的併發症而病逝，終年69歲。（sagaftra.org）

曾合演《神秘約會》 麥當娜社交媒體發文悼念

1950年生於美國新澤西州的Mark Blum生於新澤西州，1970年代起參演舞台劇，1983年初登大銀幕，在電影《Lovesick》演出，之後在電視、電影及劇場界三棲發展。對香港觀眾而言，Mark Blum較多人認識的作品，包括與麥當娜（Madonna）合作、於1985年上映的《神秘約會》（Desperately Seeking Susan），戲中他飾演露珊娜雅奇（Rosanna Arquette）的丈夫，其他作品還有《鱷魚先生》（Crocodile Dundee／1986）、美劇《F檔案》（Fringe）、《安眠書店》（You）以及《傳媒家族繼承人》（Succession）。

對於前拍檔不幸離世，麥當娜於twitter發文和上載當年與Mark Blum的劇照悼念，她說，昔日戰友離世這個悲劇，又指當年拍攝《神秘約會》時，Mark的為人風趣幽默，亦甚為專業（I remember his as funny warm, loving and professional when we made Desperately Seeking Susan in 1985. ）。麥當娜又趁機會提醒網民，面對疫情絕對不能掉以輕心：「這個病毒真的不是鬧着玩！」（Another reminder that this virus is no joke. ）

Mark Blum生於1950年，1970年入行，初期只參演舞台劇，直至1980年代初，開始涉足電視劇和電影，三棲發展。（Getty Images）

Madonna曾於35年前與Mark Blum合演《神秘約會》，對於Mark不幸離世，Madonna於個人社交網站發文悼念，更上載當年的劇照。（instagram.com/madonna）

Mark Blum縱橫荷李活多年，演出多不勝數，點擊下列圖輯細賞他的作品。