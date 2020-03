【新冠肺炎】《安眠書店》演員Mark Blum離世　麥當娜撰文悼念

新型冠狀病毒(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情於全球持續擴散,其中美國情況嚴峻,單單周四(26/3)一天,全國確診病例急增1.8萬宗,人數遠超中國(8.2萬)和意大利(8.1萬),多達8.5萬宗,死亡個案當中更包括荷李活演員。

美國演員工會(The Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists/SAG-AFTRA)於美國時間周四發聲明,證實著名舞台劇演員Mark Blum,因新型冠狀病毒肺炎的併發症而病逝,終年69歲,是荷李活首例。

Mark Blum生前曾參演多套美劇,包括《安眠書店》(You)。(網上圖片)

美國演員工會於美國時間周四在官網發聲明,證實著名舞台劇演員Mark Blum,因新型冠狀病毒肺炎的併發症而病逝,終年69歲。(sagaftra.org)

曾合演《神秘約會》 麥當娜社交媒體發文悼念

1950年生於美國新澤西州的Mark Blum生於新澤西州,1970年代起參演舞台劇,1983年初登大銀幕,在電影《Lovesick》演出,之後在電視、電影及劇場界三棲發展。對香港觀眾而言,Mark Blum較多人認識的作品,包括與麥當娜(Madonna)合作、於1985年上映的《神秘約會》(Desperately Seeking Susan),戲中他飾演露珊娜雅奇(Rosanna Arquette)的丈夫,其他作品還有《鱷魚先生》(Crocodile Dundee/1986)、美劇《F檔案》(Fringe)、《安眠書店》(You)以及《傳媒家族繼承人》(Succession)。

對於前拍檔不幸離世,麥當娜於twitter發文和上載當年與Mark Blum的劇照悼念,她說,昔日戰友離世這個悲劇,又指當年拍攝《神秘約會》時,Mark的為人風趣幽默,亦甚為專業(I remember his as funny warm, loving and professional when we made Desperately Seeking Susan in 1985. )。麥當娜又趁機會提醒網民,面對疫情絕對不能掉以輕心:「這個病毒真的不是鬧着玩!」(Another reminder that this virus is no joke. )

Mark Blum生於1950年,1970年入行,初期只參演舞台劇,直至1980年代初,開始涉足電視劇和電影,三棲發展。(Getty Images)

Madonna曾於35年前與Mark Blum合演《神秘約會》,對於Mark不幸離世,Madonna於個人社交網站發文悼念,更上載當年的劇照。(instagram.com/madonna)

