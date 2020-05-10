叔叔．影評｜ 老同志在黃昏之時找到愛　開花不結果背後有洋蔥

過往看過一些關於同志題材的電影，很少會有以老年同志為主，大概也是很少導演會嘗試去探討年老一代的同志，如何走談戀愛，如何去尋找自己的快樂。曾執導《紐約斷背衫》的楊曜愷導演，其自編自導的新作，就以這個題材，道出了兩位高齡男同志的黃昏之愛。《叔．叔》寫實地描寫一對年老同志的相愛，面對家庭與社會的矛盾與掙扎，含蓄內斂的情感，輕描淡寫著細膩溫柔的情愫。

《叔．叔》故事講述平日當的士司機的阿柏，年輕時偷渡來港，與妻子阿清結婚多年，平日過著安逸的生活。一天，阿柏在公園裡遇到正在等待孫女放學的阿海，早已退休的他，終日只會流連在公園與社區中心，過著單調生活的他，直至遇到阿柏，生活漸漸產生了轉變。阿柏與阿海二人各自有穩定的家庭，然而二人走在一起，卻譜出了現段微妙的感情來，刻下發覺彼此就是相愛的對象，但是背負著家庭的原因，二人只好把這段遲來的感情埋藏起來……

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楊曜愷過往執導兩部英語作品，均是以同志為題材，第三部自編自導的作品，同樣地以男同志為主題，不同的就是電影以香港作為背景，藉以本土的情懷與人和物，道出了一段窩心的同志愛情故事。電影取材自記錄了六十三歲到八十九歲的一群老年男同志的歲月故事的「男男正傳」，楊曜愷透過書中的人物，棟悉年老的男同志，心裡同樣充滿著青春的心境，編寫了《叔．叔》，設定了阿柏與阿海這兩位主要的角色。

兩位已婚的男人，卻一直埋藏著自己的身份，縱使當年各自跟別人的相愛，今天卻要承擔對家庭的責任，心境複雜，他們是要繼續去愛嗎？還是回到自己的家庭，不願再去接受自己呢？這是《叔．叔》的劇情主軸，阿柏與阿海其實都是一直面對自己真正的身份，他們既是想放開一切，再去接受感情，但是卻又不能放棄家庭，二人之間的關係，隨至而漸漸地逝去。

阿柏與阿海二人一直都沒有隱瞞自己同性戀的身份，只不過是因為種種的原因，他們不能真正的出櫃，只能夠從日常的生活中，做回真正的自己，尋覓家庭以外的一份愛。阿柏與阿海在公園的相遇，彷似是偶然的相遇，互相的眼神交流，就似是認定了對方，當人生走到一個位置時，是要再去勇敢一次的相愛嗎？

阿柏與阿海在公園的相遇，彷似是偶然的相遇，互相的眼神交流，就似是認定了對方，當人生走到一個位置時，是要再去勇敢一次的相愛嗎？（《叔‧叔》劇照）

電影以平實簡潔的影像，捕捉阿柏與阿海兩個不同的家庭下，面對的複雜心境，楊曜愷以簡約的調子，刻畫著這兩位人物的點滴。片中不時都會出現同檯食飯的情節，這是家庭可以共聚時光的一刻，一邊吃飯，一邊閒聊生活的瑣事，這是傳統家庭的日常，透過這些情節，道出阿柏與阿海二人是很重視家庭的溫暖，就算二人真心相愛，也難以逃避家庭帶來的無形壓力，家人總是能夠明白自己，那又怎能瞞到枕邊人呢？

片中流露著淡然動容的細膩情感，阿柏與阿海坐在梳化上，刻下播放著青山的微風細雨，二人輕輕的笑容，眼神的互相交流，充滿著柔情與內歛，輕輕的一吻，從空虛寂寞的心靈裡豁然起來。阿柏與阿海的感情，因為宗教信仰的衝突，導致他們之間感情產生了變化，其實他們早已明白，這段愛情並不能開花結果，但是在最後，阿柏才能明白阿海所做的一切，其實就是希望這段感情能夠長相廝守。

片中流露著淡然動容的細膩情感，阿柏與阿海坐在梳化上，刻下播放著青山的微風細雨，二人輕輕的笑容，眼神的互相交流，充滿著柔情與內歛，輕輕的一吻，從空虛寂寞的心靈裡豁然起來。（《叔‧叔》劇照）

片中流露著淡然動容的細膩情感，阿柏與阿海坐在梳化上，刻下播放著青山的微風細雨，二人輕輕的笑容，眼神的互相交流，充滿著柔情與內歛，輕輕的一吻，從空虛寂寞的心靈裡豁然起來。阿柏與阿海的感情，因為宗教信仰的衝突，導致他們之間感情產生了變化，其實他們早已明白，這段愛情並不能開花結果，但是在最後，阿柏才能明白阿海所做的一切，其實就是希望這段感情能夠長相廝守。

《叔．叔》是一部平實與真摯的電影，透過電影中的兩位同志的人物，探討老年同志的日常，以及在社會裡的地位與關注。楊曜愷的編導，呈現出電影的簡約格調，故事的取材，感到其創作的誠意，太保、袁富華、區嘉雯等演員的表現更為突出，讓人感到一份窩心溫暖。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​