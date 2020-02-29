2020年首套三級片《人妖阿發》極震撼　導演羅守耀：變性慘過做鴨

曾任《黑社會》系列監製、執導過多部電影的羅守耀，對上一部作品已是2013年的《衝鋒戰警》，不過今年就有他的最新作品《人妖阿發：痴人三部曲1/3 》上映，挑戰人妖題材之餘，男主角更一點不漏地全裸上陣，夾雜色情兼暴力，只聽羅守耀導演形容已覺得震撼。

羅守耀導演明言《人妖阿發：痴人三部曲1/3》蝕都要拍。（陳順禎攝）

羅守耀導演昨晚（28/2）出席面包台活動時，就大談這部人妖電影：「男主角要求係要全裸，其中見咗咁多演員之後，我覺得最適合嘅就係林上，重點係佢扮起女人上嚟有一種好奇怪的妖艷。」以「人妖」作題材是大膽又前衛的，他就表示不太看好票房，自言是「預咗蝕」。「投資咗過千七八（萬），虧本係必然。我純粹係想拍一套自己想拍嘅戲。」

好出位。

問到電影的靈感來源，他說：「如果部戲畏首畏尾唔拍三級版本，根本就係『到喉唔到肺』，講唔出我想講嘅訊息。」他又指為了電影的真實感，除了實地考察、幫男主角林上安裝了一個像真度極高的假胸部外，更找來了泰國和香港的變性人參與演出。

男主角林上和演員之一的楊昕都有到場。（陳順禎攝）

他續說：「你諗下，有乜（男）人會唔介意自己變做女人呢？係咪個個Gay佬（或變性人）都Enjoy同男人上床？如果唔係，其實都幾慘，仲慘過鴨。做鴨都話做完之變返個男人，但係做人妖就係男不男，女不女咁做人。究竟（佢哋）係咪好開心㗎呢？套戲就係探討呢樣嘢。」更明言戲中性愛場面相當刺激，觀眾一定睇得過癮：「性愛場面有，但係就欠奉床，因為佢哋主要係喺酒吧打野戰。」

林上喺戲入面係咁...（影片截圖）

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