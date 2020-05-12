「十大禁片」之首《索多瑪一百二十天》　45年後仍受多國禁制

《索多瑪一百二十天》（The 120 Days of Sodom），又稱《薩羅》（Salò），電影改編自色情小說作家薩德侯爵（Marquis de Sade）在1785年於巴士底監獄所創作的同名小說。 《索多瑪一百二十天》被喻為是「十大禁片」之首，無論是小說或電影，都充斥著暴力色情、強姦及虐待等變態情節。電影在45年前於巴黎影展首映時，震驚全球影壇。

《索多瑪一百二十天》被喻為是「十大禁片」之首，但有評論認為是「一部不可不看，卻又不可再看的作品」。（《索多瑪一百二十天》劇照）

《索多瑪一百二十天》由意大利已故導演Pier Paolo Pasolini執導，故事發生在1944年的二次大戰期間，法西斯意大利向盟軍投降後，殘餘的意大利法西斯黨及納粹德國的協助下，建立了意大利社會共和國，又稱薩羅共和國。在這個政府架構中，權力掌控在大總統、大法官、公爵和大主教四人。他們除了娶了彼此的女兒外，還在各地挑戰9名俊男及9名美女，送往Marzabotto附近的城堡，並迫令這18名年青年男女遵守由他們所訂下的變態及荒淫的規條。

四位統治者向18名年青年男女，公布由他們所訂下的變態及荒淫的規條。（《索多瑪一百二十天》劇照）

電影段落構成借用了「文藝復興三巨星」之一但丁所創作的長詩《神曲》（Divine Comedy），分為「地獄之門」、「變態地獄」、「糞尿地獄」及「血的地獄」四章。「地獄之門」指是挑選18名少男少女開始，而「變態地獄」是統治者對他們的凌辱和虐待。之後「糞尿地獄」，皆因其中一位統治者強迫少女食用糞便，其後所有人更「享用」糞便餐。最後則是「血的地獄」，代表四位統治者處決部份不守規則的「奴隸」。他們用刑的手段非常殘酷，當中包括剝頭皮、挖眼、割舌頭及火燒男性性器官等。電影徹底呈現出人性中最殘忍及最變態的一面，完整反映出當時法西斯極權暴力下的恐怖想像。

《索多瑪一百二十天》被指使用年齡未夠18歲的演員。（《索多瑪一百二十天》劇照）

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《索多瑪一百二十天》在1945年於巴黎影展首映後，電影被評論者稱為「電影史上最嘔心的作品」，但也認為是「一部不可不看，卻又不可再看的作品」。在電影首映21天後，導演被發現伏屍奧斯提亞海岸邊，其身體有被劇烈毆打及車輾過的痕跡。兇徒動機至今仍然不明，有指兇手是一名男妓；《索多瑪一百二十天》成為了他的遺作。之後電影曾在意大利短暫禁映，直到同年12月23日少重新上映。可是電影公映三星期後，再度被禁。電影除了過份色情及暴力外，有指部份演員年齡未夠18歲，所以至今仍然有許多國家並未解禁此片。

。（IMBd 圖片）

至於原著小說，其實薩德侯爵在巴士底監獄只完成《索多瑪一百二十天》第一部。他將第一部及未完成的後三部大綱藏在囚房角落。直至1904年，小說才由德國醫生Iwan Bloch首度出版。雖然小說也被不少國家列為禁書，但法國政府在2017年肯定這作品的文學價值，並將他的手稿列為國寶。