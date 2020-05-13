《女鬼橋》公開劇組撞鬼實錄　拍攝現場為四陰之地最啱煉屍養鬼

受新冠肺炎、限聚令影響，戲院終於上星期五（8日）重開，當有記者實測都有不少影迷表示期待台灣恐怖片《女鬼橋》上映，紛紛於戲院重開首日即入場睇戲！今日官方提醒觀眾需要邊看邊組織故事的前因後果，是非一般的「推理恐怖片」，片尾更會有兩個彩蛋，留到最後才能破解終極謎底，更呼籲大家千萬不要劇透，結局更是會「估佢唔到」般精彩！

《女鬼橋》改編真人真事，上映後引起話題。（電影劇照）

講到《女鬼橋》幕後製作時，官方今日公開劇組撞鬼實錄，由於拍攝該戲時正值農曆七月「鬼節」時分，為求劇組上下拍得安心，早在勘景時，已找來人稱龍哥的無爭伏魔殿許白龍臥雲師父來幫忙。龍哥經常擔任台灣恐怖片的宗教顧問，更有在《粽邪》中演出。不過經驗相當豐富的龍哥得知《女鬼橋》將會在「鬼節」時開機，他都大嚇一跳，：「除了驚訝，還是驚訝，這樣狀況一定很多，好兄弟都放出來了。」

當主持人問他在拍攝過程當中遇到幾位好兄弟時，他笑言：「我沒辦法數了。」

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龍哥講到拍攝過程中好兄弟多到數不到。（電影公司提供）

對於《女鬼橋》的拍攝龍哥都表示非常難忘：「我們在開拍第一天入夜前便設壇，準備疏文告知附近所有鬼神我們來的目的，希望他們多多見諒。但其實劇組第一天拍攝就出事。張寗（飾演 芯橋）入組第一個小時，就一直被困在電梯裡上上下下出不來了。然後又有一天只是試一試鏡位拍一拍，燈就突然燒掉，然後就看到很多東西都聚過來了。而在拍的過程中，我們也默默地處理了很多事情，才不會引起劇組的恐慌。」

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