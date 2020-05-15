「紅女巫」姐姐Mary-Kate鬧離婚險無家可歸　有傳撻著超模Cara

荷里活著名的「Olsen孖生姊妹花」Mary-Kate Olsen及Ashley Olsen是「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）的姐姐，姊妹花之一的Mary-Kate 最近爆出離婚，與結婚5年的法國銀行家老公Olivier Sarkozy鬧翻，更可能因此無家可歸。

「Olsen孖生姊妹花」是「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）的姐姐。（網上圖片）

現年33歲的Mary-Kate Olsen與孖生姐姐Ashley Olsen從小就是童星，幾個月大就出道，演出過不少電影，8年前她就淡出娛圈，轉型做時裝設計師。

據外媒報道，Mary-Kate的銀行家老公Olivier Sarkozy相差17歲，Olivier是法國前總統薩爾科齊同父異母的弟弟，Mary-Kate正在申請離婚。

「Olsen孖生姊妹花」淡出娛圈後轉型做時裝設計師。（ig圖片）

據知，現年50歲的Olivier透過律師向Mary-Kate發出電子郵件，要求她在5月18日前搬出二人位於紐約的住所。有指，Olivier更在Mary-Kate不知情的情況下，退租他們的住所。

但受到疫情的影響，Mary-Kate要求延遲搬出日期至5月30日，因為在疫情的社交隔離情況下，她要找地方租屋也很難。

Mary-Kate Olsen與孖生姐姐Ashley Olsen從小就是童星。（imdb圖片）

有指Mary-Kate指前夫把她拒諸門外，在這個情況下她可能無家可歸，為了保障自己的財物，她決定離婚。但同樣因為疫情的關係，連離婚都受到阻礙，她早在上月中已申請離婚，但紐約法庭卻指現時情況下，除非是緊急的案件，否則是暫不會受理。據知Mary-Kate將會申請緊急手令，希望能順利離婚。

另外，又有報道指Mary-Kate婚姻破裂，但就有傳她與最近才與女星Ashley Benson分手的英國超模Cara Delevingne感情曖昧，即將發展為情侶。