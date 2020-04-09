粉絲解謎式拆解紅女巫密語　爆出《WandaVision》《Loki》上映日

Marvel Studios今年同受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，整個MCU第4階段的計劃都要重新鋪排，《WandaVision》的主演「紅女巫」伊莉莎伯奧遜 （Elizabeth Olsen）8日就在個人Instagram上傳3張照片，解謎式爆影集《WandaVision》和由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）主演的《Loki》的上映日子。

原定於今年在Disney+上線的《WandaVision》，能否趕得上拍攝進度，在今年播放呢？（影片擷圖）

由於COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響的關係，令影迷對《WandaVision》上映的日子非常擔心，雖然影集目前已進入製作的尾聲階段，不過因疫情的關係，暫時會停止運作，以確保工作人員的安全。近日就因伊莉莎伯奧遜在IG出post，似乎正在暗示她何時會恢復工作。

對於粉絲似乎好有理據的推論，伊莉莎伯奧遜寫下「你們能讀懂嗎？」（Elizabeth Olsen IG）

伊莉莎伯奧遜公開的第一張圖片寫下「《WandaVision》伊莉莎伯奧遜發表出奇怪的訊息予復仇者粉絲」、第二張圖片則寫下「是不是伊莉莎伯奧遜用密碼來跟大家講出《WandaVision》的上映日？」，而最後一張圖片則是對早前伊莉莎伯奧遜帶粉絲參觀自己花園的分析解說。

粉絲指出當時伊莉莎伯奧遜曾講到「所有蔬菜都是在2月下旬種的（包括羽衣甘藍、西蘭花和大蒜等等）。」由此這都是綠色的，所以是指《Loki》開始製作的日子，其後她更講到「蕃茄是在3月第一個星期開始種植」，因為蕃茄是紅色的所以這是在暗示《WandaVision》開始的日子。

難道伊莉莎伯奧遜真的以紅、綠蔬菜來代表《WandaVision》和《Loki》？（Elizabeth Olsen IG）

對於粉絲似乎好有理據的推論，伊莉莎伯奧遜只寫下「你們能讀懂嗎？」回應，但就沒有正面回應究竟粉絲有冇估錯，而該名粉絲以紅、綠蔬菜簡單代表《WandaVision》和《Loki》，究竟是聯想力太好，還是伊莉莎伯奧遜真的有心爆料呢？