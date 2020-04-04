宮崎駿兒子執導《紅花坂上的海》　被大師狠批冇天分︰主角似喪屍

日本動畫大師宮崎駿，自1986年拍完成名作《天空之城》後，先後宣布過多達7次要退休，但目前他又正著手製作長篇動畫《你想活出怎樣的人生》。 萬一來到宮崎駿真的要引退的那一日，最傷心必定是一班粉絲，那麼同時是爸爸宮崎駿動畫電影忠實擁躉，又是動畫導演的宮崎吾朗又是否能繼承父業？這點宮崎駿就似乎覺得兒子未夠班。

2011年，宮崎駿和兒子吾朗合力製作《紅花坂上的海》，然而製作過程中兩父子卻有過了不少爭拗。（《紅花坂上的海》海報）

現年79歲的宮崎駿曾多次宣布要退休，日本電影界都擔心後繼無人，宮崎駿的長子宮崎吾朗，雖繼承父業當上動畫導演，但就被批評未夠班做接班人，父親甚至曾經公開批評他沒有天分，宮崎駿大力反對他做導演，兩父子更為此冷戰兩年，不跟對方說話。

2011年，宮崎駿和兒子吾朗合力製作《紅花坂上的海》，但製作過程期間二人針鋒相對，在港台電視最近播放的紀錄片《宮崎駿的十年》就可以見到，宮崎駿當時質疑吾朗成為導演的決心，更一度考慮自己重新執導這部作品，而吾朗亦因為不斷碰壁，壓力大到流下男兒淚。

在製作《紅花坂上的海》的初期，宮崎駿狠批吾朗畫的分鏡太糟糕，差到貼地。（影片截圖）

宮崎駿狠批兒子差到貼地

「我覺得他要放棄，他沒有天分，其實不一定要做導演，導演不易做，把自己逼到去牆角，逼到鼻血也流下來。」宮崎駿看過吾朗為《紅花坂上的海》畫的分鏡後說，他甚至在工作室跟同事說，「這些是跟著吾朗的分鏡而畫的嗎？差到貼地。」

宮崎駿看過初稿，批評的是《紅花坂上的海》原本的故事背景太暗黑，女主角阿海的設定也很陰暗，覺得阿海毫無生氣、像個喪屍一樣，希望兒子吾朗改過。作為導演的吾朗初時不肯讓步，覺得爸爸總是多多意見，如果所有事都跟宮崎駿的意思去做，那便不是他的作品。

+ 10 + 9 + 8

用一幅畫點醒吾朗​

吾朗後來搬到另一個辦公室工作，絞盡腦汁都改不好，宮崎駿後來把自己畫的一幅概念圖寄給兒子，畫中的阿海充滿活力的，走路身體向前傾、大步向前，吾朗看過之後恍然大悟，阿海的神情、動作和形象全部不同了，製作亦漸入佳境。

宮崎駿把自己畫的一幅概念圖寄給兒子，畫中的女主角阿海充滿活力，自從這幅畫之後製作就開始上軌道。（影片截圖）

+ 3 + 2

承認欠兒子一句對不起

其實，現年53歲的吾朗早在高中時期，已立志想從事動畫的工作，但一直沒有告訴爸爸。吾朗是宮崎駿的大仔，宮崎駿曾用鉛筆畫低兒子成長的點滴，吾朗細細個就愛畫畫。那時候的宮崎駿還未成名，他更曾說自己做動畫是為了兒子。

吾朗升小學時，宮崎駿開始成為觸目的動畫師，他每日都天光才回家，工作忙到幾乎沒有陪伴過吾朗，宮崎駿在紀錄片裡亦承認「我知道自己欠這個小孩一句對不起」。吾朗小時候就似在單親家庭長大，媽媽比一般女人都要辛苦，他曾表示「宮崎駿是一百分的導演，卻是個零分的爸爸。」唯一可以填補吾朗心中空虛就只有爸爸的動畫，所以他是宮崎駿的忠實粉絲。

+ 9 + 8 + 7

公開痛罵吾朗 完全冇面俾

不過，吾朗起初並沒有做動畫，而是做景觀設計師，後來因為鈴木敏夫邀請他為吉卜力的博物館做場館及花園等的設計，輾轉之間途出家改任動畫導演，開拍第一部作品《地海傳說》。宮崎駿當時大力反對兒子做導演，直批他沒有天分，不要勉強自己，甚至在《地海傳說》的首映上坐了半小時便離開，更在記者會上責罵兒子，完全冇面俾。

宮崎駿反對兒子做導演，覺得他沒有天分。 （影片截圖）

吾朗覺得自己不能就此放棄，下一部作品就是2011年的《紅花坂上的海》，吾朗曾經過話，「有一個這樣的爸爸，真的很大壓力」，別人望著他好像只是覺得「你是宮崎駿的兒子」，所以他曾刻意疏遠爸爸。

初時入行做動畫，吾朗受過不少冷眼相待，質疑他這行外人能否勝任，製作《紅花坂上的海》如火如荼之際，當時就發生了日本東北大地震和核輻射災難，工作室陷入半癱瘓狀態。在宮崎駿堅持不能停工以及吾朗的帶領之下，電影最後如期完成。

宮崎駿大力反對兒子做導演，直批他沒有天分，在《地海傳說》的首映上坐了半小時便離開，更在記者會上責罵兒子。（影片截圖）

大地震後的《紅花坂上的海》票房高企，雖然有人批評作品比不上宮崎駿，但看完電影後，宮崎駿就話要同吾朗覺講一句，「放馬過來」，吾朗聽罷笑了出來，回應說「你叫他先不要死去。」