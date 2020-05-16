我們永不言棄．專訪｜韓庚日日捱打操到極痛苦　「有諗過放棄」

集拳擊、親情、勵志於一身的電影《我們永不言棄》，由周顯揚執導，杜緻朗監製及編劇，韓庚主演，因為新冠肺炎疫情影響，早前在內地改為網上放映，不過剛好又碰上「限聚令」放寬，香港戲院於5月8日重開，電影隨即登上戲院，在這艱難時期為大家打氣。早前，韓庚接受《香港01》訪問，講到拍攝《我們永不言棄》，每個畫面都充滿辛酸血淚，要拍得成真的要有「永不言棄」的精神。 攝影：陳順禎

導演透露拍攝過程中打了韓庚千幾拳，最後亦剪出三百多拳，可看得他的捱打能力和痛苦的付出。（電影劇照）

韓庚為了拍攝都要在開機先鍛鍊、操拳，問到他在鏡頭後，會否有比較放鬆的個人時間，他笑著回應：「其實每天都處於很緊張的狀態，6、7點就起床開工，到晚上結束就回去訓練，跟（戲中的）女兒情感戲比較多，整個人很壓抑，因為跟她的戲都在醫院中。」

當問到正式煞科時，韓庚用甚麼方式來舒壓，他笑言：「因為我們當時在日本殺青，自己很喜歡日本料理，但為保持體型，畢竟好幾個月都沒好好吃了。知道殺青便天天喝酒、有甚麼吃甚麼！」

韓庚有試過被打中耳仔後直接耳鳴。（陳順禎 攝）

韓庚更分享到自己在拍攝期間，其實沒有甚麼時間可以休息，每天都會有兩個半小時接受訓練，由兩位教練輪流訓練我，先是一小時拳擊訓練，大概打10個回合，按照真實的拳擊賽則來打，然後做一小時的機械訓練，再來就是跑步半小時，事實上每天都很累。

當問到會不會累到真的想放棄時，他坦言：「真的會想︰『今天就不練了，今天想休息一下』，不過從來都沒有跟導演說過，而是通過自己調整，因為時間的確不夠，後面還有更重要的戲，還要打下去，一定要堅持下去，不單單是要打別人而是要保護自己，而且自己會反覆去想『為甚麼要拍這部戲？拍了這部戲就要對自己有突破、挑戰和變化，我都是以這樣的方式來說服自己。』

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場地： 香港萬麗海景酒店