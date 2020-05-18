【女鬼橋】盤點台灣十大校園恐怖傳說　恐怖程度遠超電影橋段

改編自2018年發生的台中東海大學「撞鬼直播」的《女鬼橋》，終於在香港上映。電影於2月在台灣上映時，連奪當地兩周票房冠軍，認真厲害。 說起台灣大學校園間的靈異事件，除了女鬼橋外，還有部份都市傳說比「女鬼橋」還要恐怖。趁這機會，盤點台灣校園十大恐怖傳說。

「女鬼橋」位於東海大學校園內。（Flickr圖片）

受COVID-19新型冠狀病毒肺炎影響，台灣恐怖片《女鬼橋》終於在香港上映。《女鬼橋》在台灣上映時，掀起恐怖熱潮，還成為當地連續兩周票房冠軍。劇組把當時校園恐怖傳聞及直播撞鬼的真人真事拍成電影，自然成功俘虜台灣人的心。說起「女鬼橋」，這條橋是位於台中的東海大學，而學校網頁都曾不忌諱地介紹這條橋的由來。可是，據指，這條橋其實一開始並沒有名字，只為方便學生才興建。可是由於地處荒涼，同學之間便開始流傳出不多版本的鬼故。最為流傳是女方相約男方私奔，可惜最後男方沒有應約。最終，女方在午夜12時投河自盡。

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今次《女鬼橋》是改編在2018年發生的校園撞鬼直播事件，當年有一位男勇士不信邪，在凌晨時分獨自一人走到「女鬼橋」直播。當時他在直播時表示沒有感受到古怪現象；可是，觀看直播的觀眾卻突然發現，有一畫面見到男子身後有一隻穿著白衣的女鬼在空中飄過，當時網民立即叫該名男網友離開，而這件事也在網上引起激烈討論，轟動台灣。

東海大學曾經在網上介紹「女鬼橋」。（東海大學網站擷圖）

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