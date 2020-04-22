【Marvel】洛基成最受歡迎反派　美國隊長跌出超級英雄榜三甲之位

Marvel電影宇宙自從在2008年推出《鐵甲奇俠》（Iron Man）後，便一直成為大眾的最愛。早前，外國傳媒《Soaphub》透過網上搜尋率，推算出Marvel電影宇宙中最受歡迎的電影、超級英雄及反派。電影及反派的結果都不意外，唯獨超級英雄的排名讓人有點驚訝。

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美國隊長在最受歡迎超級英雄排行榜三甲不入。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

外國傳媒《Soaphub》近期透過網民在Google的搜尋率，從而推算出Marvel電影宇宙中最受歡迎的電影、超級英雄及反派。雖然目前Marvel電影宇宙合共推出了23部作品，但《Soaphub》卻把《新變形俠醫》（The Incredible Hulk）、《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）及《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）剔除，皆因這三部作品並未納入在迪士尼自家網上串流平台上。

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