【Marvel】外國網民激辯MCU最差之作　《鐵甲奇俠3》意外跑出？

新型冠狀病毒（俗稱：武漢肺炎）肆虐全球，影迷只好留在家中重溫舊作。近日有Marvel粉絲在網上掀起討論，辯論究竟《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3），還是《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor: The Dark World）是Marvel電影宇宙中最差的電影。

《黑豹》在評論網站「爛番茄」中是最高分的MCU作品，其新鮮度達97%。（《黑豹》劇照）

從Twitter上可以見到，大部份網民都認為《雷神奇俠2》是Marvel電影宇宙中最差的電影。其實《雷神奇俠2》自從在2013年上映至今，電影一直為人詬病，不少評論指劇情並不吸引。而電影在評論網站「爛番茄」中，其新鮮度只有66%，是整個Marvel電影宇宙中最低分的一部作品。雖然如此，但在戲中飾演洛基的湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）獲得不少讚賞，而網民也認為「洛基」是電影唯一亮點。

有網民認為《新變形俠醫》應該是Marvel電影宇宙中最差的電影，可惜遭不少網民駁斥。（Twitter 擷圖）

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至於由Shane Black執導的《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3），電影其實普遍獲得不俗評價，而在商業方面都取得成功。當年電影在全球票房收入超過12億1,400萬美元收入，並曾打入全球最高電影票房排名第五名，如今則滑落至第二十名。可是《鐵甲奇俠3》在「爛番茄」中的新鮮度只有79%，在23部Marvel電影中，排名第17名。雖然網上激辯《鐵甲奇俠3》還是《雷神奇俠2》是Marvel電影宇宙中最差的電影。可是，有不少網民卻認為，《新變形俠醫》（The Incredible Hulk）竟然沒有出現在這次辯論中。

外國傳媒都有報道，網民辯論《鐵甲奇俠3》還是《雷神奇俠2》是Marvel電影宇宙中最差的電影。（網上擷圖）