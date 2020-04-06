【Marvel】三大超級英雄另類造型曝光　初版奇異博士靚過電影版？

Marvel電影宇宙風靡全球，旗下超級英雄，如鐵甲奇俠、美國隊長及黑寡婦受到不少影迷愛戴。之後新超級英雄，如蟻俠、蜘蛛俠、黑豹、奇異博士及Marvel隊長等，加入Marvel電影宇宙，讓大家認識更多Marvel旗下的超級英雄。早前，Marvel Studios的視覺藝術部門公開三位超級英雄未被採用的造型。

《奇異博士》在2016年登陸Marvel電影宇宙，其續集將在明年11月上映。（《奇異博士》劇照）

其中一位的超級英雄是奇異博士，他在2016年首次登陸Marvel電影宇宙，推出其個人電影《奇異博士》。Marvel Studios視覺藝術主管Ryan Meinerding在其社交網站Instagram上載多張奇異博士的初期造型照，而這造型看上去比最終版本華麗得多。難怪Ryan Meinerding都認為：「我喜歡紋理及圖案，在這上面刺繡具有挑戰性，而且非常有趣。」

+ 2

第二位是黑豹，他在2018年首次登陸Marvel電影宇宙，並推出其個人電影《黑豹》。電影當時獲得奧斯卡最佳原創音樂獎、最佳服裝設計獎及最佳藝術指導等三項技術獎，成為Marvel電影宇宙首部在奧斯卡獲獎的電影。黑豹的造型非常易認，但原來當初Ryan Meinerding向Marvel Studios推薦一款名為「Panther Habit」的造型遭到拒絕。大家可以見到這版本與最終電影版有明顯不同，如頭盔上耳朵的傾斜角度及黑豹項鍊下方圖案的大小。

+ 3 + 2

最後是Marvel隊長，她在2019年首次登陸Marvel電影宇宙，推出其個人電影《Marvel隊長》。其中一款沒被採用的Marvel隊長造型穿上外套，Marvel Studios視覺藝術總監Andy Park解釋：「這是她從Monica Rambeau手上得到的，這讓影迷想到Marvel隊長的旅程。」這令《Marvel隊長》與《復仇者聯盟4：終局之戰》有一種聯繫。

另一款造型則類似Ms. Marvel一樣，戴上披肩。