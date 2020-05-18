【恐怖蠟像館】粉絲15年間狂追問續集　重溫當年兩大女神青澀之作

《恐怖蠟像館》（House of Wax）在2005年上映時慘遭劣評。可是隨著時間流逝，有不少人嘗試為電影「平反」，當中有評論甚至指電影是千禧年代的滄海遺珠。姑勿論大家對電影的評價如何，但當年的「恐怖人像」確實非常驚嚇。如今還有不少人在網上詢問，究竟是否仍有續集，可見電影也仍有叫座力。

《恐怖蠟像館》踏入15周年，當年電影慘遭狠評為劣作，但近年一直有人幫電影平反。（《恐怖蠟像館》劇照）

《恐怖蠟像館》由《奪命狂鯊》（The Shallows）及《Black Adam》西班牙導演Jaume Collet-Serra執導，是其首部電影作品。電影當年主打年輕人市場，並由美國名媛Paris Hilton、加拿大性感女星Elisha Cuthbert、美國當紅青春偶像Chad Michael Murray及《狙魔人》（Supernatural）男星Jared Padalecki主演。

當年Paris Hilton在《恐怖蠟像館》的演出其實不俗。（《恐怖蠟像館》劇照）

《恐怖蠟像館》講述六名年輕學生在前往觀看球賽期間，因中途迷路，而被迫在一處偏野地方半夜露營。沒想到，他們因此發現了一個神秘城鎮。最讓觀眾印象深刻，相信是戲中的蠟像館；而館內陳設的蠟像猶如真人一樣。最終發現原來是由活人所製成的蠟像。當時片商在宣傳電影時，還有一句口號「On May 6th: See Paris Die」（5月6日見證Paris的死亡），成功吸引不少觀眾入場欣賞Paris Hilton如何被殺。

一直有不少網民問《恐怖蠟像館》會否有續集推出。（《恐怖蠟像館》劇照）

《恐怖蠟像館》15周年，重溫兩位女主角的精彩演出！

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除了Paris Hilton外，其實戲中還有一名性感年輕女星非常矚目，她就是加拿大女星Elisha Cuthbert。她在拍攝《恐怖蠟像館》，已經憑2004年上映的《鄰家女優》（The Girl Next Door）而為人熟悉。Elisha Cuthbert被認為是當代荷里活的性感象徵，她也曾列入「世界性感女性」名單上。在2013年，她獲《Maxim》雜誌評為電視上最美麗的女人。兩年後，她再獲《GLAM MAG》雜誌選為最性感女星。

《恐怖蠟像館》以活人製成蠟像，確實讓觀眾非常心寒。（《恐怖蠟像館》劇照）

最後，《恐怖蠟像館》的結局疑似鋪排了續集的伏線，可惜15年過去，一直沒有相關消息。曾經有不少外國傳媒報導，《恐怖蠟像館》續集會在2021年重新製作，但官方一直沒有確認有關消息。這部作品其實深得粉絲歡心，有粉絲甚至自設《恐怖蠟像館》續集網站，並指出續集故事將發生在首集的5年後，當年首集的倖存者雙胞胎兄妹Nick Jones及Carly Jones將展開復仇。

《狙魔人》男星Jared Padalecki都有份演出《恐怖蠟像館》。（《恐怖蠟像館》劇照）

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