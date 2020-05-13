18年前暗黑版《蝙蝠俠對超人》劇情曝光　主角慘死遭片商捨棄

早前《黑天鵝》（Black Swan）導演Darren Aronofsky揭秘，在千禧年代初期，華納兄弟差點就推出由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的暗黑蝙蝠俠電影。可是除了差點有暗黑版《蝙蝠俠》外，原來在18年前，還差點推出《蝙蝠俠對超人》。導演、編劇及演員都確定，但最後卻不了了之。

華納兄弟在2016年推出《蝙蝠俠對超人：正義曙光》，但其實早在2001年已曾籌備《蝙蝠俠對超人》。（《蝙蝠俠對超人：正義曙光》劇照）

相信大家都記得，在2016年上映的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice），電影由薩克薛達（Zack Snyder）執導；亨利卡菲爾（Henry Cavill）及賓艾佛力（Ben Affleck）主演。雖然電影的票房成績不俗，但口碑卻甚差。當時有不少評論批評電影的敘事、剪接手法及過於黑暗嚴肅的情節。然而原來這個2016年版本，並非華納兄弟唯一一次籌備開拍《蝙蝠俠對超人》的電影。直到最近，憑《有你終生美麗》（A Beautiful Mind）奪得第74屆奧斯卡金像獎最佳改編劇本獎的編劇Akiva Goldsman接受外國傳媒《Collider》訪問時，才公開這個遭華納廢棄的版本。

Akiva Goldsman（中）曾與導演Ron Howard（右）合作《達文西密碼》。（IMDb 圖片）

據Akiva Goldsman稱，當時他接過《七宗罪》（Seven）編劇Andrew Kevin Walker的初稿，並開始改寫這初稿：「我寫《蝙蝠俠對超人》這個版本大概在2001年或2002年，當時哥連法路（Colin Farrell）被選為蝙蝠俠，而祖狄羅（Jude Law）則是超人的人選。」他續指出，當時《空軍一號》（Air Force One）導演Wolfgang Petersen將會執導：「我們已經開始籌備中，這是你見過最黑暗的故事。」

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當年華納兄弟找來祖狄羅在《蝙蝠俠對超人》飾演超人。（《Marvel隊長》劇照）

之後Akiva Goldsman繼續把當年《蝙蝠俠對超人》的故事和盤托出：「電影由阿福的喪禮開始，當時布魯斯墜入愛河，並宣布不擔任蝙蝠俠。小丑殺死了他的妻子，但最後你會發現這全是謊言。原來這段愛情是由小丑策劃，志在打擊布魯斯。」Akiva Goldsman最後解釋未能拍成電影的原因：「在那時，你可以把這些故事寫在劇本上，但卻不能在世上找到。」他指因為無論是觀眾、華納兄弟、甚至是導演，都沒辦法想像到這劇本：「他們的期望與我的計畫有所不同。」

哥連法路是暗黑版《蝙蝠俠對超人》的蝙蝠俠人選。（《怪獸與牠們的產地》劇照）

其實祖狄羅在去年都曾提此事，並指當時已獲試穿超人的戲服。可是，他最後補充指，即使曾著上超人的戲服，他仍會拒絕華納兄弟的邀請。最後，華納兄弟在2005年突然推出由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠—俠影之謎》（Batman Begins），黑暗的風格突然不成問題，而基斯頓比爾（Christian Bale）也獲選為蝙蝠俠。