【數碼暴龍】童年回憶睇到眼濕濕　原先只推13集作遊戲宣傳用

由東映動畫製作的《數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆》是《數碼暴龍》（Digimon）系列的二十周年紀念作，電影終於在香港上映。雖然香港的上映時間比日本及台灣遲，但仍無阻粉絲入場觀看的決心。不少觀眾大讚「童年回憶返晒嚟」，甚至有觀眾坦言「睇到眼濕濕」。 《數碼暴龍》近期再次成為熱話，究竟大家對這來自日本的數碼暴龍又有多了解呢？

《數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆》是《數碼暴龍》系列的廿周年紀念作。（《數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆》劇照）

《數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆》因受2019冠狀病毒病疫情影響，由原定4月23日上映，延期至5月16日上映。雖然疫情仍然未過，但電影甫上映，便成為香港首周票房冠軍，數碼暴龍的威力認真不簡單。可是原來當初沒有人會估到，這部動漫可以長拍長有，還有能力登陸大銀幕。不單止，當大家以為《數碼暴龍》只屬於亞洲地區時，《數碼暴龍》還紅遍歐美等地。

當年八位「被選中的孩子」，終於再次聚首，眾人都長大了，開始作人生的抉擇。（《數碼暴龍》劇照）

原創者有三人

相信有觀看《數碼暴龍》的粉絲都會知道，《數碼暴龍》系列作品是由本鄉昭由創作。這看起來是一個日本人名，但其實這名字並非真人。皆因在日本的著作權法中，這類非以個人名義的作品，是得不到法律承認。於是便出現了如，東映的「八手三郎」、東映動畫的「東堂泉」及漫畫合伙人「藤子不二雄」等。而「本鄉昭由」（Akiyoshi Hongo）是由「BANDAI」創建，分別由三個人的名字組成，包括BANDAI研發員真板亜紀（Aki Maita），她是「他媽哥池」開發者之一、首本《數碼暴龍》漫畫作家井沢ひろし（Hiroshi Izawa）及BANDAI市場總監本鄉武一（Takeichi Hongo）。

《C'mon數碼暴龍》是《數碼暴龍》系列最早的雛形漫畫，在1997年9月28日出版。（井沢ひろし Twitter 圖片）

承接「他媽哥池」熱潮

「數碼暴龍」最初是WiZ在1996年提出的計畫，同年11月，「他媽哥池」正式發售。翌年6月，BANDAI推出一款名為「數碼暴龍」的遊戲，並在遊戲中追加戰鬥模式。可是，這款遊戲推出後，沒有得到很大迴響。同年8月，《赤丸Jump》（赤マルJump）推出了《數碼暴龍》系列最早的漫畫《C'mon數碼暴龍》，主打中小學生的「數碼暴龍」，其人氣及知名度開始提高。在1998年，「數碼暴龍」推出初代電子寵物機，之後還改良至第二代搖擺機，電子遊戲、漫畫及卡片遊戲也應運而生。首部動畫劇場版《數碼暴龍大冒險》在1999年播出，數碼暴龍卡片遊戲也開始發售。這動畫不只風靡亞洲，熱潮還席捲歐美。

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原來當初八神光並不是「被選中的孩子」之一。（IMDb 圖片）

勾起美國911畫面遭當地電視台「修改」

相信粉絲都會記得八位「被選中的孩子」與他們的數碼暴龍。可是在設計初期，八神光的角色其實並非被選中的小孩之一，她原本只是一位配角。原作者曾解釋最後新增她的原因是希望有更「被選中的孩子」出現。除此之外，在第一季下半年的部份劇情，有一集講述御台場佈滿濃霧，而八神光的迪路獸混亂中進化成天女獸。原來佈滿濃霧這件事是來自真實事件。當時製作團隊到訪御台場，卻發現此地遭濃霧覆蓋，而濃霧使他們看不清路。於是，便成為《數碼暴龍》這集的靈感來源。

另外，《數碼暴龍》熱潮風靡歐美，在《數碼暴龍大冒險》第48話「轟炸指令！機械邪龍獸」，當時機械邪龍獸用加農炮把一棟高樓炸毀。雖然該集在日本播出時間是2000年2月，但在美國播映時間卻在2001年，最終這幕遭當地電視台抽走。

有一集講述八神光的迪路突然獸進化，原來靈感來源是來自真實事件。（《數碼暴龍》劇照）

如今「數碼暴龍」近乎人人都認識，可是據了解，當初這個系列動畫原創只計劃了13集。當時有傳這13集的作用是宣傳PlayStation的「數碼暴龍世界」（Digimon World）。可是動畫播出後，獲得觀眾極大肯定，於是工作室決定繼續拍下去。今次《數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆》不只是《數碼暴龍》系列劇場版動畫的第九部作品，也是其系列20周年的紀念之作。