【鬼眼20周年】男童星崩壞變大叔　細妹變索女歌影視三線發展

由禮切沙也馬蘭(M. Night Shyamalan)執導、布斯韋利士(Bruce Willis)主演的《鬼眼》(The Sixth Sense)在1999年上映,不經不覺已經踏入20周年。 當年憑精湛演技風靡全球的11歲小童星Haley Joel Osment,轉眼間已長大成人。可是童星成名之路不易走,之後因醉駕及藏有大麻被捕,從此星途浮浮沉沉,亦多次被指外貌完全崩壤。而5歲就進身娛樂圈的妹妹Emily Osment則維持歌、影、視三線發展,非常厲害!

Haley Joel Osment(前)當年憑《鬼眼》獲得奧斯卡及金球獎最佳男配角提名。(《鬼眼》劇照)

1988年在洛杉磯出生的Haley Joel Osment,4歲時就展開演藝生涯,當時他以接拍廣告為主。兩年後,他迎來人生首個新挑戰。只有6歲的他,在1994年的產量高達5部作品,當中包括兩部電影及三部劇集。當中最為人熟悉的,相信是他在《阿甘正傳》(Forrest Gump)中飾演阿甘的兒子。3年後,即1999年,他獲演出《鬼眼》機會,憑藉出色的表演,獲得不少提名及獎項,當中包括奧斯卡及金球獎最佳男配角提名。

最終,電影在只得4,000萬美元的低成本下,全球票房獲得6億7,200萬美元,擊敗《反斗奇兵續集》(Toy Story 2)、《凸務之王》(Austin Powers: The Spy Who Shagged Me)及《廿二世紀殺人網絡》(The Matrix)等大製作,只輸給冠軍的《星球大戰前傳:魅影危機》(Star Wars Episode I: The Phantom Menace)。

約6歲的Haley Joel Osment在《阿甘正傳》中飾演阿甘的兒子。(《阿甘正傳》劇照)

在《鬼眼》後,Haley Joel Osment獲得不少演出機會,當中包括《拉闊愛的人》(Pay It Forward)及《人工智能》(A.I. Artificial Intelligence)等,最終,他憑前者獲得Blockbuster Entertainment Award最喜愛男配角獎。可是,他或因太早成名,18歲時,即在2006年,染上酒癮,並在同年7月因醉駕被捕,還被搜出大麻,最終他被判罰款1,500美元及接受戒酒輔導。

其後,Haley Joel Osment的演藝事業就漸走下波。他在四年前曾獲邀到白宮出席記者協會晚宴,當時27歲的他與同為童星的妹妹同行。當時他的身型及樣貌嚇倒影迷。由於身形發福及留有鬍鬚,看起來如大叔一樣,如昔日可愛帥氣相差甚遠。他最近在Netflix電影《極度邪惡 超級變態:我的迷人男友》(Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile)中登場,但戲份已經大不如前。

由Zac Efron(左一)主演的《極度邪惡 超級變態:我的迷人男友》,Haley Joel Osment(右二)都有份演出。(Getty Images)

至於27歲的妹妹Emily Osment仍然維持歌、影、視三線發展,與知名女歌手Miley Cyrus因拍攝劇集《樂壇Teen后》(Hannah Montana)而成為密友。之後兩人互相關照,Miley Cyrus還教Emily Osment彈結他。而Emily Osment亦憑《樂壇Teen后》中飾演Lilly Truscott成名,更獲艾美獎提名。最終,《樂壇Teen后》首演創造了迪士尼頻道540萬人次的觀看紀錄,還衍生了《樂壇Teen后》電影版,並在全球獲得1億6,900萬美元票房。

