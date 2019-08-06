【鬼眼20周年】男童星崩壞變大叔　細妹變索女歌影視三線發展

由禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）執導、布斯韋利士（Bruce Willis）主演的《鬼眼》（The Sixth Sense）在1999年上映，不經不覺已經踏入20周年。 當年憑精湛演技風靡全球的11歲小童星Haley Joel Osment，轉眼間已長大成人。可是童星成名之路不易走，之後因醉駕及藏有大麻被捕，從此星途浮浮沉沉，亦多次被指外貌完全崩壤。而5歲就進身娛樂圈的妹妹Emily Osment則維持歌、影、視三線發展，非常厲害！

Haley Joel Osment（前）當年憑《鬼眼》獲得奧斯卡及金球獎最佳男配角提名。（《鬼眼》劇照）

1988年在洛杉磯出生的Haley Joel Osment，4歲時就展開演藝生涯，當時他以接拍廣告為主。兩年後，他迎來人生首個新挑戰。只有6歲的他，在1994年的產量高達5部作品，當中包括兩部電影及三部劇集。當中最為人熟悉的，相信是他在《阿甘正傳》（Forrest Gump）中飾演阿甘的兒子。3年後，即1999年，他獲演出《鬼眼》機會，憑藉出色的表演，獲得不少提名及獎項，當中包括奧斯卡及金球獎最佳男配角提名。

最終，電影在只得4,000萬美元的低成本下，全球票房獲得6億7,200萬美元，擊敗《反斗奇兵續集》（Toy Story 2）、《凸務之王》（Austin Powers: The Spy Who Shagged Me）及《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）等大製作，只輸給冠軍的《星球大戰前傳：魅影危機》（Star Wars Episode I: The Phantom Menace）。

約6歲的Haley Joel Osment在《阿甘正傳》中飾演阿甘的兒子。（《阿甘正傳》劇照）

在《鬼眼》後，Haley Joel Osment獲得不少演出機會，當中包括《拉闊愛的人》（Pay It Forward）及《人工智能》（A.I. Artificial Intelligence）等，最終，他憑前者獲得Blockbuster Entertainment Award最喜愛男配角獎。可是，他或因太早成名，18歲時，即在2006年，染上酒癮，並在同年7月因醉駕被捕，還被搜出大麻，最終他被判罰款1,500美元及接受戒酒輔導。

其後，Haley Joel Osment的演藝事業就漸走下波。他在四年前曾獲邀到白宮出席記者協會晚宴，當時27歲的他與同為童星的妹妹同行。當時他的身型及樣貌嚇倒影迷。由於身形發福及留有鬍鬚，看起來如大叔一樣，如昔日可愛帥氣相差甚遠。他最近在Netflix電影《極度邪惡 超級變態：我的迷人男友》（Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile）中登場，但戲份已經大不如前。

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由Zac Efron（左一）主演的《極度邪惡 超級變態：我的迷人男友》，Haley Joel Osment（右二）都有份演出。（Getty Images）

至於27歲的妹妹Emily Osment仍然維持歌、影、視三線發展，與知名女歌手Miley Cyrus因拍攝劇集《樂壇Teen后》（Hannah Montana）而成為密友。之後兩人互相關照，Miley Cyrus還教Emily Osment彈結他。而Emily Osment亦憑《樂壇Teen后》中飾演Lilly Truscott成名，更獲艾美獎提名。最終，《樂壇Teen后》首演創造了迪士尼頻道540萬人次的觀看紀錄，還衍生了《樂壇Teen后》電影版，並在全球獲得1億6,900萬美元票房。

Emily Osment不時在Instagram展示完美身材

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