520我愛你｜盤點5套愛情經典　你可以為愛減肥、玩性虐定犧牲自己

受新冠肺炎疫情影響的關係，「520」這個我愛你的大日子不少情侶今年都未必會在外慶祝，但留家簡單食煮家飯都同樣可以開開心心，飯後睇返套愛情電影，剛好可以共渡兩人的「520」溫馨時間，以下推介5套筆者自選「520愛情電影」，或許啱你心水，一齊同男、女朋友520輕鬆睇戲！

《鐵達尼號》極經典「You jump, I jump!」。（電影劇照）

《鐵達尼號》（Titanic）

極經典的愛情電影之一，上映已逾20年，仍會是影迷必睇電影之選。《鐵達尼號》講述Jack（里安納度狄卡比奧 飾）贏得鐵達尼號船票後，在船上展開一連串跟Rose（琦溫斯莉 飾）相愛的故事。

而令人印象深刻的場面必定有Jack幫Rose畫裸體畫、Jack被鎖在船倉後由Rose冒死救出、鐵達尼號沉船後Jack讓Rose躺在木板上等等，Jack對Rose表達出的愛意則是「我可以為你死」，在等待救援時，Jack因長時期浸在冰水之中而冷死，只得Rose一人能存活下去，是個極令人眼濕的結局。

+ 6 + 5 + 4

《瘦身男女》中，劉德華和鄭秀文分別飾演肥佬和Mini Mo肥婆。（電影劇照）

《瘦身男女》

由鐵三角杜琪峯、劉德華、鄭秀文主演，兩人在戲中都是肥佬肥婆，鄭秀文為了心愛的人拼命想要減肥，最終還是要去減肥中心才能成功瘦身，但由於要支付高昂的費用，肥佬劉德華傾盡積蓄都唔夠用，最終只能在街頭做人肉發洩器，收錢俾人任打一分鐘來賺錢，更跟鄭秀文講不用擔心錢，只要好好減肥，才能跟黑川先生好好表白。

兩人因為朝夕相處其實已暗生情意，眼見肥佬能為了Mini Mo肥婆苦苦捱打賺錢，都希望她能完成自己的心願，這種偉大的負出的確唔係人人都做得到。

+ 5 + 4 + 3

全智賢認真由細靚到大。（電影劇照）

《我的野蠻女友》

以韓國電影《我的野蠻女友》聲名大噪的全智賢跟車太鉉搭檔演出，全智賢在戲中的野蠻程度的確不是一半男生能輕易承受，她外表清純，但行為卻蠻不講理，以虐待車太鉉為樂，打罵更是家常便飯。一次全智賢突然打電話給車太鉉，告知自己正在相親，並要求他立刻趕來，當她介紹兩人認識後便去了洗手間。期間車太鉉告訴相親男「十誡」一幕成為了經典之最，提醒要令全智賢開心和自己過得好就要遵守好這十項建議。

車太鉉雖然愛全智賢，但他懂得在適當的時候放手，希望下一個人可以繼續好好愛自己的愛人，這種情願放手的行為更是最難做的決定。

+ 5 + 4 + 3

人生中突然少了五年記憶，你又會怎樣做？（電影劇照）

《被偷走的那五年》

香港導演黃真真執導的一部愛情電影，由男神張孝全、白百何主演，白百何飾演的何蔓事業和婚姻原本都非常美滿，突然一天醒來後，竟然被告知她與深愛的老公謝宇（張孝全 飾）早在兩年前已經離婚了，張孝全身邊更有位新女友Lily（安心亞 飾），但就因為何蔓在失憶前是個事業得意的女強人，跟以往溫柔體貼討喜溫柔的女孩大不相同，所以令兩人關係破裂。

但就在她失憶的期間，前夫為她慢慢找回記憶，更希望協助她治療，但始終治療是個極為痛苦的過程，她只希望關掉儀器停止治療，最終謝宇替何蔓再一次套上婚戒作出一番深情告白後，關掉儀器後從此兩人陰陽永隔，是個極悲傷的故事，更會喊濕幾包紙巾，如果真係要睇，男生記得為女友準備好膊頭、擁抱同埋紙巾。

《格雷三部曲》比較適合拍拖一段時間的情侶觀看。（電影劇照）

《格雷三部曲》

成人版愛情故事《格雷三部曲》由Dakota Johnson和James Dornan主演，原先講述了兩人保持 SP的關係，Anna（Dakota Johnson 飾）無法抗拒跟CEO的愛情和SM性愛關係，而Grey（James Dornan 飾）渴望透過極刺激的性愛來獲得快感同滿足感，但並不是愛情而只是單純要一種主僕的服從關係，到後來經歷種種災難，Grey才知道自己愛上Anna，兩人最終結婚獲得美滿的生活。

鑑於戲份裸露、大膽，在此提醒初相戀的情侶如果要一齊睇呢套電影，最好先詢問一下對方，唔係一陣被當成有怪癖就唔好喇！