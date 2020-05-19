「占士邦」皮雅斯布士南曬大仔畢業照　23歲仔擁模特兒身形勁吸睛

皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）在1995年的《新鐵金剛之金眼睛》（GoldenEye）中扮演「占士邦」，2001年跟美國記者Keely Shaye Smith結婚，誕下兩名囝囝，分別為Dylan和Paris，如今大仔Dylan已經畢業喇，爸爸皮雅斯布士南更在個人Instagram上公開合照！

皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）曾飾演「占士邦」。（電影劇照）

受新冠肺炎影響，Dylan就讀位於南加州的大學，同樣未能順利如期舉行畢業典禮，不過皮雅斯布士南都有跟他拍下畢業紀念照，照片中戴眼鏡的Dylan留有一頭長髮，着上畢業袍、戴上四方帽以及花圈，分別跟爸爸和媽媽合影留念，慶祝他順利畢業。

Dylan輪廓很深，樣貌俊俏。（Dylan IG）

據知Dylan今年23歲，修讀電影藝術，皮雅斯布士南寫下︰「恭喜Dylan在南加州大學電影藝術系畢業，學有所成，踏入全新的世界，且令它變成你自己的世界，不要驚怕、要大膽和懂得大方，愛你，爸爸。」

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皮雅斯布士南依然都係咁有型！（Pierce Brosnan IG）

留有長髮的Dylan有跟一班好友夾band，更有cover過The Beatles的《Rubber Soul》專輯，其餘3名好友都留有長髮，相信是4人的特徵。容貌俊美的Dylan擁有模特兒般的身材，走在那裡都非常吸晴，絲毫不弱於爸爸當年的風彩。