盤點6位亞洲電影拳王　24年前郭富城《浪漫風暴》顏值巔峰筋肉人

以打拳作為題材的電影向來不乏，最近就有由周顯揚執導，杜緻朗監製及編劇，韓庚主演的《我們永不言棄》上映，回顧過往「歷任拳王」必記會數起張家輝、彭宇晏、劉德華以及最近大受港人歡迎的必定是呢位天皇級人馬！

為迎合角色要求，韓庚操到專業拳手身形。（《我們永不言棄》劇照）

張家輝跟彭于晏的《激戰》令人印象深刻。（電影劇照）

張家輝在戲中本來是位香港西洋拳王。（電影劇照）

《激戰》張家輝

近年令人印象深刻的拳擊電影，相信要數《激戰》為其中一套，電影由林超賢執導，張家輝和彭于晏主演，張家輝飾演曾是香港西洋拳王程輝，他因後生時打假拳而入獄，出獄後做司機還債，身負二十多萬賭債的他避走到澳門，繼續在健身中心工作賺錢還債。

不過要講最令人震驚的卻是，張家輝在首場戲中便受傷，打斷了左手尾指骨，斷骨一刻，簡直痛到入心入肺，就連張家輝都自言睇了一眼就不敢再看，因為左手尾指骨斷成了Z型，完全違反了人體工學。

【周末午夜場】《激戰》張家輝開拍即斷尾指 「食止痛藥操落去」

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《激戰》彭于晏

而彭于晏飾演的林思齊本來是個富二代，父親因投資失敗而破產，他同樣淪落到要去到澳門打工來養活自己和終日酗酒澆愁的父親，因一次無意中看到電視上的綜合格鬥廣告，得知贏家能夠獲得270萬獎金，去到張家輝就職的健身中心拜託他賜教，戲中彭于晏更有利用地盤等多樣工具進行健身，實行「那麼那裡都可以變成健身室」來操練。

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20年前劉德華憑《阿虎》第二次提名香港電影金像獎。（電影劇照）

《阿虎》劉德華

20年前劉德華同樣有拍過拳擊電影《阿虎》，這是他所拍攝的第一電影，全戲在泰國拍攝，更請來泰國女星Intira Jaroenpura跟他演對手戲，而在戲中劉德華飾演的孟虎是一名香港自由搏擊拳手，不過為了搵錢抱著「打假拳」的心態參加在泰國舉辦的「亞太之王拳王大賽」，最終卻在場內誤打死了對手，以誤殺罪被判入獄服刑13年。不少影迷對當其時的留鬍鬚的劉德華大讚好有男人味，跟憑該戲提名第20屆香港電影金像獎、第7屆香港電影評論學會大獎最佳男主角，最終奪得了第六屆香港電影金紫荊獎最佳男主角獎。

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在《野獸之瞳》中，古天樂和吳彥祖飾演孖生兄弟。（電影劇照）

《野獸之瞳》古天樂、吳彥祖

2001年上映的《野獸之瞳》由梁柏堅執導，古天樂、吳彥祖主演，兩人飾演子生兄弟，不過弟弟賀衝（吳彥祖 飾）在26歲生日得知離家出走哥哥賀瞳（古天樂 飾）的死訊，後來跟阿文（譚耀文 飾）認識，阿文是哥哥生前的好友，多次陪伴他參加拳賽，賀衝循著哥哥的足跡踏入拳擊圈，誓要為哥哥報仇且證實自己不弱於哥哥。

不過外界有指幾場打鬥戲都太薄弱，未有感到極為刺激的緊張感，但對於影迷來說最大的福利莫過於看到古天樂和吳彥祖兩人大曬肌肉！

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經典背後代表城城苦練成果，Sunny指動作難度高，每次表演前都需要練習至少一星期。（郭富城Instagram圖片）

要數近日紅人，的確非郭富城非屬，上星期六城城為業內人士舉辦《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》籌款，希望幫助專業舞蹈員以及電影幕後基層工作人員，更想為香港人打氣，今年54歲的城城在戶外炎熱的天氣低下，又唱又跳、出錢出力，被市民力讚，從此清洗了「國貨城」之名！

【郭富城演唱會】出錢出力助同行解困 減片酬撐新導演奪影帝

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城城於1996年都有拍過拳王戲！（電影劇照）

《浪漫風暴》郭富城

其實城城都有在戲中扮演過拳王，1996年《浪漫風暴》由城城、李若彤、洪金寶、唐文龍、許鞍華、谷德昭等人主演，Ken（城城 飾）在爸爸眼中是個不務正業的孩子，出身於學術世界的他卻獨愛運動，機緣巧合下認識了Gloria（李若彤 飾），得到她的鼓勵成為了自由搏擊拳手，更被過氣亞洲拳王洪金寶看出拳擊潛質，每天進行嚴格訓練，城成為了屢戰屢勝的冷酷拳手，後來在一場比賽中不慎打死了Gloria的哥哥（唐文龍 飾），因此兩人感情出現了巨變。

城城下定決心要挑戰成為亞洲拳手！（電影劇照）

城城和李若彤不乏對手戲。（影片擷圖）

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兩人分開後，一天突然在街上碰見，兩人自知望不了對方，隨即返回住處發生關係，後來Gloria希望Ken能完成哥哥的願望，取得亞洲拳王的桂冠。Ken此後醉心練習，一次不慎頭部受傷，但為了不負Gloria、師傅和朋友的期望，拼死一戰，在擂台上強忍頭痛，苦戰到最後終將對方打倒，但同時自己也倒在擂台上，身受重傷的他生命危在旦夕，賽後只能躺在病床上休養，幸好身邊有Gloria照顧。