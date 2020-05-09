盤點4套黑化警察電影　《知法犯法》吳彥祖奸過《無間道》劉德華

近日本港數單案件令廣大市民議論紛紛，令大眾都對警員操守抱有質疑態度，而事實上「反派警員」亦是電影界常用題材之一，戲中有不少警察表面扮着凛然的樣子，實際上卻是個大反派，以下一起重溫五套影迷都認識的警察奸角電影！

《無間道》天台對質這一幕最經典。（電影劇照）

《無間道》劉德華

其實最廣為港人熟悉的當然有《無間道》，殺出一條「卧底」電影路，馬田史高西斯更將其翻拍為美版《無間道風雲》。由劉德華飾演的劉健明，加入香港警察作為黑幫潛伏在警隊中的臥底，全憑韓琛（曾志偉 飾）畀料劉健明，從而一帆風順，快速升職至高級督察。表面是警察，實際上卻是黑幫成員，最終更為了洗白先後槍殺大佬韓琛、下屬林國平（林家棟 飾），實屬魔警行為。

+ 5 + 4 + 3

這部由荷里活導演Renny Harlin執導的作品，講述一樁劫屍案所引伸出的連環殺人案，張家輝與任賢齊大鬥法。（電影劇照）

《沉默的證人》任賢齊

任賢齊在戲中是位督察名叫唐世傑，外號為「Santa」，是兩位警察Rudolph（馮嘉怡 飾）和Elf（陳家樂 飾）的大佬，三人都是黑警，唐世傑跟毒販Bobby一直都有合作私交，後來Bobby慘被唐世傑扭斷頸骨而死。在擔任警察的期間，任賢齊更有在緝毒時，將本是證物的毒品據為己有，從中圖利，實與現實案件如有類同。戲中任賢齊演反派十分到位，面部表情亦控制得好好，令人非常討厭他，而他從一開始在車裡首個鏡頭，已畀到人極壞的感覺，十分入戲！

+ 4 + 3 + 2

經典電影《這個殺手不太冷》都有黑警！（電影劇照）

《這個殺手不太冷》加利奧文

電影《這個殺手不太冷》，同樣將戲中的反派設定為一位「黑警」，由戲骨演員加利奧文飾演Norman Stansfield，不過他並沒有跟以上的警察一樣，有着劉建明那種矛盾的心，反而是位徹頭徹尾壞透了的人，他既不會受制於黑幫、也不會因為出於人性而去保護搭檔，堪情絕無人情。

Norman Stansfield是殺人唔眨眼的黑警，不倫大人細路、男女老幼。（電影劇照）

Norman Stansfield本來是位緝毒警察，更是位高級警務人員，外表正常難以讓人將他跟黑警和毒販連上關係，但他的出現即令Mathilda（妮妲莉寶雯 飾）一家滅門，因為Mathilda的父親不慎弄掉毒品，而Norman Stansfield獸性大發痛下殺手，他更在殺人後沒有任何罪疚感，反而獲得快感，顯出他冷酷無情，且陰險狡詐的可怕一面。

+ 4 + 3 + 2

吳彥祖因為角色問題，差一點就棄拍《知法犯法》。（電影劇照）

《知法犯法》吳彥祖

《知法犯法》是由麥子善執導，曾志偉、吳彥祖領銜主演，當中講述了吳彥祖在黑社會的臥底之路，由白到黑，人物形象可惡，跟他過往所擔任的正氣角色大有出入！

吳彥祖飾演警員Mike與搭檔一起巡邏，遇見匪徒入冰室打劫，他當機立斷拔槍打死劫匪，上司卻認為他濫開槍而被停職。在停職期間，Mike巧遇黑幫大佬天哥（曾志偉 飾）以及其妻子Pauline（關秀媚 飾），Mike開始兼羨慕天哥所擁有的一切。後來他被上司召見，安排他做臥底調查天哥，而他更憑著出色身手、過人膽識，成功上位後跟Pauline發展私情，更將搭檔殺死，極度黑化！

《知法犯法》中的吳彥祖跟以往正氣角色大有出入！（電影劇照）

據知當年吳彥祖最初不肯接拍該角，因為人物設定過於恐怖，幾個殺人場面都令他感到可怕，甚至在片場拍攝後回帶睇返自己的演出都感覺相當奇怪，更有段時間不敢跟朋友交談，覺得未能完全跳出角色。幸好到最後煞青時，都能控制到情緒，更覺得整個拍攝過程好玩有趣，累積了不錯的演出經驗。