【Marvel】變種特攻及神奇四俠或於明年登場　傳X教授變黑人？

自從迪士尼在去年成功收購FOX後，影迷最期待莫過於原本屬於FOX的Marvel角色版權，終於回到Marvel Studios手上。至於Marvel Studios將如何把角色引至Marvel電影宇宙，外界一直都有不少揣測。近日，有知情人士爆料聲稱知道Marvel的部份計畫。

Roger Wardell稱神奇四俠及變種特攻將來自多元宇宙中的地球-1610。（網上圖片）

據Twitter用戶Roger Wardell稱，Marvel Studios計劃在明年的其中一部作品鋪排神奇四俠及變種特攻的伏筆，他還補充指，他們是來自地球-1610，就好像神秘客在《蜘蛛俠：決戰千里》中向蜘蛛俠稱，他是來自地球-833一樣。而Marvel Studios明年作品暫時有《永恆族》、《上氣》、《蜘蛛俠》第三集及《Loki》影集。然而他重申，目前Marvel Studios暫不會改編「Ultimatum」的事件。

Roger Wardell指Kevin Feige曾與Giancarlo Esposito接觸。（《絕命毒師》劇照）

除此之外，Roger Wardell確認了Marvel Studios曾與兩位大熱人選會面。其中一位是曾落選「美國隊長」資格的美國導演兼演員約翰卡辛斯基（John Krasinski），外界一直盛傳他將飾演「神奇先生」Reed Richards；至於飾演「X教授」的人選，Roger Wardell指Marvel Studios正與《絕命毒師》意大利男星Giancarlo Esposito接觸，據了解，Marvel Studios總裁Kevin Feige對他非常感興趣。假如最終消息屬實的話，X教授將變成黑人角色。

復仇者聯盟如何與其他組織合作，一直是粉絲關心的話題。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

Roger Wardell最後表示，Marvel Studios將使用與多元宇宙有關的新片頭片段，但暫未知道會在甚麼時候推出。或者待《黑寡婦》在11月正式上映時，影迷有機會見到這個新片段。

早前《MCU Cosmic》指Marvel Studios計劃推出一部名《Ultimatum》的電影，但他近期否定了這看法，只稱Marvel Studios會推出一部名為《Weapon X》的劇集。（Marvel Comics）

Roger Wardell的消息向來都非常準確，他曾在網上預告雷神會在《復仇者聯盟4：終局之戰》的身材有變、美國隊長會在《復仇者聯盟4》時喊出「Hail Hydra」（九頭蛇萬歲）的經典對白以及Stan Lee在《復仇者聯盟4》客串的場景等。另外，他又準確地報導，佛羅倫斯佩芝會在《黑寡婦》中飾演Yelena Belova）及理察麥登會參演《永恆族》。