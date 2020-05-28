不只成功爭取Lee Pace加盟　TVB三線劇集3日內狂向荷里活「致敬」

TVB三線劇集向來都是不少市民茶餘飯後的特定節目，當中討論度最高的作品，想必是成功爭取荷里活男星李佩斯（Lee Pace）參演的《飛虎之雷霆極戰》。可是近日有網民發現，劇集中不止有李佩斯出現，還有《星球大戰》的「角色」現身；而昨日播出的《愛·回家之開心速遞》及《降魔的2.0》，亦見到TVB向荷里活「致敬」的畫面。沒想到，TVB的三線劇集在一星期內三度向荷里活「致敬」。

TVB除了邀得「精靈王」李佩斯加盟《飛虎之雷霆極戰》外，沒想到劇集都還有其他荷里活元素。（資料圖片）

在本周一播出的《飛虎之雷霆極戰》第六集中，故事講述由苗僑偉飾演的駱家成取得可靠情報，指出有恐怖份子打算借香港作為軍火買賣基地，並透過物流公司運送拆散的軍火組件。於是飛虎隊立即展開行動，阻截大量金屬球軍火流出市面。

《星球大戰》系列電影的文化影響全球，也都深受大眾歡迎。（《星球大戰：武士復仇》劇照）

在故事尾聲，由黃宗澤飾演的汪國棟及吳卓羲飾演的章文龍帶隊攻入軍火組裝現場，「關鍵人物」立即拔腿狂奔。在追捕期間，他突然組裝軍火。在最緊張的關頭，劇集就這樣結束。之後來到第七集，一個球形物件滑出。飛虎隊一籌莫展之際，球形物件突然釋出球內的裝置並爆炸。可是這原來都不是重點，皆因Facebook專頁「電影狂人」發現，這個裝置貌似由《星球大戰》的外星科技BB-8衍生而來。原來TVB不只邀請到荷里活男星李佩斯加盟，還找來BB-8「飾演」高科技武器。

點擊下圖即睇BB-8「演出」！

+ 16 + 15 + 14

正所謂「一不離二，二不離三」，繼連續兩集《飛虎之雷霆極戰》出現《星球大戰》「角色」BB-8外，今次《降魔的2.0》疑似還借用了《星球大戰》的經典武器－光劍。在昨日播出的《降魔的2.0》第十八集，由謝雪心飾演的梁晶晶偷走了由蔣志光飾演的艾鐵文其中一把武器「半導能量可調控伸縮短棍」。之後鏡頭一轉，「半導能量可調控伸縮短棍」登場。有網民表示，這「伸縮短棍」根本就是《星球大戰》中的光劍玩具。有不少網民見到TVB再「致敬」荷里活，粉粉表示「難怪熟口熟面」，還戲稱「願膠力與你同在」。

《星球大戰》的外星科技都疑似在《降魔的2.0》出現。（《降魔的2.0》影片擷圖）

+ 4 + 3 + 2

除此之外，在昨日播出的第889集《愛·回家之開心速遞》，講述金城安準備大學畢業而投身社會，但卻發現他師兄Funny變得不再一樣。之後金城安就幻想到他之後在社會工作的慘況。金城安在等巴士一幕，疑似再向《JOKER小丑》致敬。