叔‧叔｜導演選角狂食閉門羹　袁富華：「佢被過百個演員拒絕過」

由新晉導演楊曜愷執導的《叔‧叔》，刻劃一段老年男同志的黃昏戀情，講述兩位已婚、未出櫃的男同性戀相遇並愛上。太保、袁富華演繹得自然又浪漫，看著他們結伴去買餸煮飯，甚至有種初戀的感覺，但面對家人與社會的矛盾與掙扎，又似乎要愛得較含蓄和內斂。

導演楊曜愷（Ray）與袁富華（Ben哥）早前接受專訪，Ben哥就大爆原來導演在選角的過程中相當艱辛，「他找我時都表現得難以啟齒，因為他被過百人拒絕過。」

Ben哥透露楊曜愷導演開頭在選角時遇到不少困難，很多演員聽到有男男情慾戲都很抗拒。（葉志明 攝）

導演楊曜愷在美國居住多年，近年回港拍戲，他表示因為受到一本叫《男男正傳：香港年長男同志口述史》著作啟發，決定拍一部香港老年同志的愛情電影，「我睇完本書，覺得很多故仔很值得講，其實講長者的電影都好少，長者同志就更甚。」

《叔‧叔》講述70歲的士司機阿柏（太保飾）兒孫滿堂，但其實一直隱藏自己的同性戀傾向，多年挨世界養活家人終於準備退休。怎料，他就邂逅上一個65歲的單親爸爸阿海（袁富華飾），二人互生情愫，發展成戀人。

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導演被過百人拒絕過

因為電影題材的關係，戲中演員又要有情慾、吻戲，所以導演在選角的過程已食過不少閉門羹，「當時好多演員聽到要拍情慾戲都不想演，我看了翁子光執導的《明媚時光》，睇中太保演出阿柏這個角色，我就飛到台灣找他。」

據知，導演當時找過無綫甘草演員潘志文以及于洋演出兩位男同志，潘翁當時都有問于洋「拍不拍好呢？」。潘翁透露于洋當時指，有錢就拍，如果要拍接吻戲，可以先吃香口膠，沒問題。

不過，潘翁最後都沒有接拍這部戲，他解釋自己對男女同志都不抗拒，也不害怕拍親熱戲，主因是他後來知道戲名叫《叔．叔》，而他當年拍的《小時候》，在片中角色也是叫「叔叔」，潘翁透，「以前年代的觀眾，對於我在《小時候》這個叔叔的角色已經很深刻，所以我有個心理關口，便婉拒接拍。如果戲名不是叫《叔．叔》，而是叫《伯．伯》，我可能會肯接拍。」

Ben哥就透露起初與導演接觸時，「我見到他好像有點難以啟齒，因為他被過百人拒絕過，所以有點緊張，問我你要不要再考慮一下，我反問他有甚麼要想的？」Ben哥覺得只要拍攝時心態是「當一段愛情投入，冇咩好尷尬。」

導演在選角的過程已食過不少閉門羹，結果看了翁子光執導的《明媚時光》，睇中太保演出阿柏這個角色，他就飛到台灣找他。（葉志明 攝）

桑拿浴室場戲最過癮

Ray覺得他能找到太保哥和Ben哥演出是很幸運的事，Ben哥坦言自己演開舞台劇，就算拍同志的故事，有親熱的戲份也不會太抗拒。

其中一場講到兩位男主角一起到同志桑拿，他都相當深刻，「我身邊都有同性戀朋友，我有聽過這類場所，但未去過，完全不知道裡面的風光。直至我們去拍，我就發現幾有新鮮感。原來去桑拿浴室還有飯食，那場戲拍得很開心，很過癮。」

【叔叔】導演曾邀潘志文及于洋演同志 潘翁：有心理關口婉拒接拍

導演拍戲之前做過很多資料搜集，他看到有獨居的同志老人，可能因為家人不理會，過時過節很孤獨，要靠社工或同志朋友照顧，出入也要人陪伴。所以他在戲中也特別提到一點，不論是否同志的老年人，有朝一日要入老人院的話，要怎樣保持尊嚴？

袁富華覺得做演員拍攝時，他是「當一段愛情投入，所以冇咩好尷尬。」（葉志明 攝）

老人院一般空間狹小，「如果要入老人院，現實中的同志老人可能有些私隱，例如舊情信，一些心愛的物件都要掉，因為會驚入到老人院被歧視，所以這是一個很切身的問題。」導演解釋為何阿海和阿柏在故事中，在出櫃方面這樣爭扎，因為他們有家人，出櫃後可能會變成孤家寡人。到底維持現狀抑或坦誠面對自己會較幸福，就留待觀眾思考那個得與失。