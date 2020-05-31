【多圖】日本上位女星松岡茉優　由配角踏上影后寶座的實力派

由白石和彌執導；佐藤健、鈴木亮平及松岡茉優主演的《那一夜：母親是殺人犯》，電影講述稻村家母親（田中裕子 飾）為了三個孩子的幸福，而親手殺了施暴的丈夫。她臨別孩子前拋下一句15年後會回來重聚的誓言。電影在日本上映時獲得不俗評價，連《亞人》導演本廣克行亦大為讚賞。

在《阿信的故事》飾演「阿信」的田中裕子在《那一夜：母親是殺人犯》中飾演稻村家母親。（《那一夜：母親是殺人犯》劇照）

在戲中飾演三妹稻村園子的女星，就是在《小偷家族》中飾演亞紀的25歲女星松岡茉優。她當年憑《小偷家族》一片走紅，可是原來在她成名之前，其實默默當了多年的綠葉。當年3歲的松岡日菜被星探挖掘，而8歲的姐姐松岡茉優與母親陪同妹妹去經紀公司面試。當時公司面試者問松岡茉優「姐姐也來試鏡如何」，因而進入藝能界。之後在2007年，12歲的松岡茉優以《考試之神》出道。在2010年，15歲的她還立志成為女演員。同時間，她又展開其電影事業，並在2012年接拍了《聽說桐島要退社》及《惡之教典》，她至今仍繼續影視雙棲發展。

《那一夜：母親是殺人犯》由佐藤健、鈴木亮平及松岡茉優等主演。（《那一夜：母親是殺人犯》劇照）

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然而，松岡茉優只能成為襯托他人的「配角」，在《愛的曝光》讓安藤櫻及滿島光成名，但她之後只能在《35歲的高中生》中飾演米倉涼子的高中時代。在《聽說桐島要退社》與東出昌大合作，結果紅的人卻是沒有演戲經驗的他，而他也因此由模特兒轉為演員。與她同時代的年輕演員相繼獲得機會，而松岡茉優都沒有氣餒：「說不定她們的工作排程實在排不開，那我不就有工作了嗎？」

佐藤健及鈴木亮平主演《那一夜：母親是殺人犯》。（《那一夜：母親是殺人犯》劇照）

在2013年，松岡茉優終獲得機會。她因演出人氣話題晨間劇《海女》而知名度大增。在2016年，松岡茉優憑《為什麼貓都叫不來。》及《花牌情緣 下之句》奪得第8屆TAMA電影節最佳新演員獎。她之後獲得愈來愈多機會，更憑《被愛妄想症》獲得第27屆日本專業電影大獎最佳女演員獎。《小偷家族》的成功，讓她有機會踏上康城影展紅地毯，並獲得國際影壇關注。