【功夫】「哨牙珍」真人勁靚女？　網上瘋傳本尊仙氣照片

周星馳自編、自導、自演的《功夫》除了令他聞名全世界，亦帶挈戲中一眾配角人氣急升，當中「哨牙珍」一角相信令不少觀眾留下深刻印象。 最近網上瘋傳「哨牙珍」本人的照片，原來是個仙氣十足的大美人，只因一棚哨牙毀全相，但再望真啲就發現原來事有蹺蹊！

棚牙真係不得了。（電影截圖）

扮演「哨牙珍」的演員叫陳凱師，拍《功夫》前跟星爺有段淵源，早於2002年星爺為代言品牌的廣告招募女主角，其中一位參賽者正是陳凱師，當時周星馳問她何解認為自己是美女，陳說：「因為有自信，所以會成功」。雖然陳凱師最後沒選上，但當星爺開拍《功夫》，為「哨牙珍」選角時就想起了自信滿滿的陳而起用了她。

陳凱師的自信，令星爺選上她飾演「哨牙珍」。（電影截圖）

戲中「哨牙珍」的一棚誇張哨牙相當趕客，但她就自信地以美女自居，成功製造笑果，至於本人的樣子如何呢？其實早年陳凱師的照片已在網上流傳，卸去假哨牙後其實稱不上是美女，但都算五官清秀。到最近她的照片又再引起話題，事源某微博用戶上載聲稱是「哨牙珍」本尊的照片，是位仙氣十足的展髮美女，與「哨牙珍」的形象相差太遠。

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但未幾就有網民指所謂本尊照片其實是郭碧婷，碰巧相中郭笑得燦爛一點、牙齒露得多一點，就被老屈是「哨牙珍」本人。而陳凱師拍完《功夫》後，演過過《家有囍事2009》及《越光寶盒》後就淡出娛樂圈，有指她已結婚並當上媽媽，過低調平淡生活。