【聊齋艷譚】葉子楣首部三級片堅持不露點　另一女角驚似周子瑜

80年代尾至90年代初是港產三級片百花齊放的年代，雖然製作成本不高，但至少創意無限，只要有投資商願意重金禮聘找一位有名氣的女星，就有足夠噱頭去吸引觀眾入場。 1990年《聊齋艷譚》是艷星葉子楣首部三級片，雖然這部電影尺度甚大，但葉子楣堅持三點不露，但足以令票房突破千萬港元。

葉子楣身材出眾，就算不露點都已夠收宣傳之效。（電影截圖）

身材出眾的葉子楣，自加入電影界便專門演艷女角色，演了幾套配角後，首次擔正就是藍乃才執導的三級片《聊齋艷譚》，就算當年堅持三點不露，但已收夠宣傳之效，往後葉子楣拍下另一部過千萬票房的經典三級片《玉蒲團之偷情寶鑑》，奠定一線艷星地位。

戲中單立文的真身是三頭妖魔「五通神」，呢個造型真係Cult到爆。（電影截圖）

藍導最為人所熟悉的作品是被喻為Cult片之霸的《力王》，而《聊齋艷譚》在他掌鏡下亦滲出陣陣Cult味。故事改編自《聊齋志異》的單元故事《五通》，講述白狐三姐妹素素、菲菲及花花，被假扮成玉面書生的五通神迷惑，與其交歡後被對方吸取法力，三姐妹覺悟後找道士協助將之擊退。劇情夾雜色情、鬼魅、暴力及搞笑，雖然製作不算精良，但娛樂性十足。

《聊齋艷譚》精彩場面逐格睇

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《聊齋艷譚》的故事其實相當簡單，重點在於有大量色情場面，葉子楣雖然沒有露點，但跟單立文的床上戲相當大膽，另外兩位姊妹分別由文素及日本AV女優工藤瞳飾演，有網民指後者樣子清純，一雙圓圓大眼睛神似韓國女團TWICE成員周子瑜，加上毫無保留的裸露，搶去葉子楣不少風頭。

網民話AV女優工藤瞳撞樣周子瑜。（電影截圖）

值得一提的是，《聊齋艷譚》亦是「豹哥」單立文首部三級片，之前他在《潘金蓮之前世今生》中扮演西門慶，其淫邪形象深入民心，在《聊齋艷譚》更是獸性大解放，被角色定型後拍下一大堆類似作品。由於票房成功，《聊齋艷譚》20年內拍足十集，但後期的都是極低成本製作，但《聊齋艷譚2：五通神》有影帝黃秋生正面全裸演出，比一眾女角更出彩，同樣票房大賣。