港產三級奇片《精裝情不自禁》　李莉莉當年紅到出唱片及寫真

80年代尾至90年代初是港產三級片的全盛時期，當年不少女星甘願一脫博出位，當中不乏選美出身的藝人。

拍三級片不一定要裸露，有名如葉子楣，一直堅時不露點演出，另一位較出名的要數李莉莉，拍過近十部三級片，以「騎呢」見稱，難得觀眾受落，當年仲紅到出唱片及寫真，可謂影圈一大奇葩。

《我要你每夜陪住我》都算唱到街知巷問。（影片截圖）

李莉莉於1988年曾以本名「李麗嫻」參加亞洲小姐選舉，落選後翌年轉戰澳門小姐獲得季軍，並與澳門電視台簽約，到90年代才成功踏進香港影圈，拍攝第一部電影《神探馬如龍》。擁有艷麗外表及性感身材的李莉莉，很快就加入三級片女星行列，片約一部接一部，甚至在《軍妓慰安婦》當上女主角，可是對觀眾來說，李莉莉一直未有代表作。

李莉莉另一事業代表作為美的冷氣廣告，片中銷魂地叫著「我要啊～我要美的啊～」。（影片截圖）

到90年代中，李莉莉轉型當「騎呢」艷星，行為舉止越來越出位，靠誇張造型博得新聞版面，繼而推出性感寫真集及出唱片，一曲《我要你每夜陪住我》都算唱到街知巷問，宣傳寫真集時狼吻80歲阿伯而獲封「阿伯殺手」，成為新聞人物，到1995年上映的《精裝情不自禁》，才稱得上是她的影壇代表作。

其實李莉莉五官算標緻。（網上圖片）

《精裝情不自禁》的劇情非常無聊，講述李莉莉跟成奎安是夫妻，成奎安本來是個收入微薄的車房仔，一日中六合彩而變成暴發戶，對土頭土臉的髮妻漸漸失去「性趣」，開始想尋花問柳。剛巧李莉莉的母親回港，向她獻計務求令老公回心轉意，李莉莉以性感身材當生招牌，將成奎安打本買給她的餐廳打理得有聲有色，與電視台節目主持人搞曖昧，成功令成奎安呷醋。最終李莉莉成功令老公對她重拾「性趣」，大團圓結局。

李莉莉在《精裝情不自禁》中搞笑多過性感。（電影截圖）

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對一心想睇香艷場面的觀眾來說，《精裝情不自禁》實在令人失望，事關全片只有艷星錢軍稍稍裸露演出，李莉莉搞笑多過賣肉，但大部份Gag位都十分生硬，難以令人發笑。純粹以表演來說，只有飾演李莉莉阿媽的苑瓊丹稱得上合格，胡胡鬧鬧90分鐘過去。雖然票房只有140萬，但單憑李莉莉一個已夠晒噱頭，令《精裝情不自禁》亦被影迷奉為一大三級奇片。

2017年李莉莉再復出，依然風騷。（視覺中國）

李莉莉最火紅的日子，其實正是港產三級片走下坡之時，她亦深明要見好就收，在1996年下嫁澳門商人麥競敏後息影，婚後育有一子一女。李莉莉跟丈夫曾經離異，更於2005年復出出唱片，但未幾便再淡出，到2010年與丈夫復合，離奇地歸園田居在江西務農種蔬果養家禽。以為她從此過平淡生活，豈料2017年又再次復出拍微電影，40多歲的李莉莉獲讚保養得宜。