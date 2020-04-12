上流寄生族｜美國上架用戶嫌睇字幕拒看　官方霸氣回應：去學韓文

韓國電影《上流寄生族》勇奪奧斯卡金像獎4個獎項，包括最佳影片、最佳國際電影，最佳導演以及最佳原著劇本，創下92年來歷史性的紀錄，而《上流寄生族》最近在美國串流平台Hulu上架，豈料奧斯卡最佳影片竟然打動不了一眾訂閱者，更發起罷睇《上流寄生族》！

在奧斯卡橫掃多個獎項的《上流寄生族》，正是富人與窮人之間的故事。（電影劇照）

據知《上流寄生族》上架後，有很多用戶皆以「不是英語片」的理由拒絕觀看電影，寫下「沒有人會想看一部要看字幕才看得明的電影，聲音語言是電影中很重要的一部分，這樣看起來很奇怪。」

2月20日，韓國總統文在寅在青瓦台設宴招待了《上流寄生族》的相關主創。文在寅在宴會上表示，奉俊昊打破了奧斯卡英語片與非英語片之間的藩籬，這讓他感到非常驕傲（GettyImages）

或者這些用戶比較少看外語片，對於要觀看字幕來看電影有些困難，不過事件卻意外引出Hulu官方回應︰「如果不想看字幕可以去學韓文。」

事實上作為影史上首部以非英語的電影奪得奧斯卡最佳影片後，外界有不少呼聲，更有人踩底這套電影，但既然它能在奧斯卡金像獎上勇奪4獎，為何不一看究竟，看看它究竟憑甚麼呢？

在文在寅以「國宴」慶賀《上流寄生族》獲獎的前後，美國總統特朗普在科羅拉多州的集會上，對《上流寄生族》獲奧斯卡最佳影片表示強烈不滿（GettyImages）