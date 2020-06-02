中印對峙｜《作死不離3兄弟》主角原型　呼籲印度國民保衛國家

中國及印度兩國近期在邊境爆發衝突，早前在網上流傳出疑似有印度軍人將一名頭破血流的解放軍士兵帶走，至今兩國仍未回應事件。隨著兩國緊張關係再度升溫，印度工程師兼教育改革者Sonam Wangchuk，近日呼籲印度民眾開始抵制所有中國製產品，而這位Sonam Wangchuk，正是電影《作死不離3兄弟》主角Rancho的角色原型。

《作死不離3兄弟》主角Rancho的角色原型Sonam Wangchuk，近日在網上發起「抵制中國製產品」行動。（影片擷圖）

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一齊負起保家責任

Sonam Wangchuk在其YouTube頻道發布了兩條影片，他坐在喜馬拉雅山前，剖析印度與中國邊界的局勢，並指出在幾個小時前，印度軍機剛在他頭上飛過。Sonam Wangchuk坦言印度民眾之所以能在中印衝突中不受影響，全因為邊境的印度軍人守衛國家。唯他強調，這個責任不應該只由軍人來分擔，所有印度人都有責任保護國家。之後，他還進一步闡述一般民眾應如何發揮其影響力來保衛國家。

由阿米爾汗（中）飾演的Rancho，其角色原型是印度工程師兼教育改革者Sonam Wangchuk。（《作死不離3兄弟》劇照）

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「以錢包作為力量」

Sonam Wangchuk表示，中國每年從印度手上獲利近5億盧比（約5,100萬港元）。可是，中國卻用這筆收入在邊境傷害印度人，所以他希望透過團結印度人「以錢包作為力量」，齊心協力抵制中國製造的產品，藉此對中國經濟造成負面影響，當中包括中國製電腦、手機及抖音等手機應用程式（App），認為此舉會影響中國的經濟。

早前在網上流傳出疑有印度軍人將一名解放軍士兵帶走。（影片擷圖）

Sonam Wangchuk認為，除了印度外，中國一直對台灣及越南等地製造問題，但她們只是透過對外製造緊張局勢，從而舒緩她們國內的壓力。他不只呼籲印度民眾抵制中國產品，還呼籲全人類響應「停止為中國在拉達克及南海地區的軍事欺凌活動提供資金」。他深信中國如今透過軍事行動，只是讓中國民眾忘記因中國當局在處理COVID-19新型冠狀病毒肺炎的不當而造成的經濟難關。最後，Sonam Wangchuk以一句︰「這是你的選擇！」作結。

印度軍人破壞解放軍軍車。（網上擷圖）

其實印度早前推出了自家製手機應用程式「Remove China Apps」，以搜查手機內的程式是否來自中國，該應用程式上架兩周下載量衝破100萬。沒想到《作死不離3兄弟》主角Rancho的主角原型Sonam Wangchuk日前都走出來呼籲印度民眾向中國製產品說不。