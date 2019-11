【阿甘正傳】Bollywood版出爐　網民唔收貨：印度劉華都冇面畀

由Robert Zemeckis執導;湯漢斯(Tom Hanks)主演的《阿甘正傳》(Forrest Gump)在1994年上映時好評如潮,還成為當年的奧斯卡最佳電影。在今年3月中,Bollywood確定重拍《阿甘正傳》。日前,電影首張海報終於出爐。雖然大家都知道Bollywood版與荷里活版會有所不同,但仍有不少網民鬧爆,就算男主角已經係「印度良心」、「印度劉華」阿米爾汗(Aamir Khan),但都直言「經典是不能重拍的」,甚至稱「又毀經典」。

湯漢斯當年憑《阿甘正傳》奪得第67屆奧斯卡金像獎最佳男主角獎及金球獎最佳戲劇類電影男主角。(《阿甘正傳》劇照)

由Bollywood重製的《阿甘正傳》名為《Laal Singh Chaddha》,並由《打死不離歌星夢》(Secret Superstar)導演Advait Chandan執導。至於男主角方面,則由有「印度良心」之稱的阿米爾汗(Aamir Khan)及Kareena Kapoor主演。電影目前正在開拍,並預計會在明年聖誕節期間上映。《Laal Singh Chaddha》與美國原版一樣,以一個普通男子為中心。唯一不同的是,為了設合Bollywood的背景,該名男子將會是一名錫克教教徒,而他的事跡或會改成關於印度歷史事件。

《Laal Singh Chaddha》由阿米爾汗(左二)及Kareena Kapoor(左一)主演。(IMDb 圖片)

《Laal Singh Chaddha》日前公開了首張海報,不少網民隨即會把新、舊版本的角色造型作比較。不少網民即使深明重製版是由Bollywood一手包辦,但仍難以接受,紛紛留言指「即使阿米爾汗是他最喜歡的演員之一,但屆時都不會入場觀看」,又稱「難以接受重製版本」、甚至以「災難」來形容。當中不乏網民留言稱「永遠不要把經典重製」及「又毀經典」。當中最有創意的留言,是有網民特意把《阿甘正傳》的經典對白「Life was like a box of chocolates」改成「Life was like a box of curry」。雖然《Laal Singh Chaddha》獲派拉蒙影業授權重製,但看來不少粉絲都不太受落。

有網民把《阿甘正傳》的經典對白改成「Life was like a box of curry」來嘲諷《Laal Singh Chaddha》。(《阿甘正傳》劇照)

