長澤正美33歲生日　出道20年回顧最煞食一刻

日本女星長澤正美去年憑《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》及《假面酒店》奪得影后，幾部主演作品都叫好叫座，演技備受肯定。今日（3日）正值女神33歲生日，不經不覺長澤正美原來已經入行20年，作為日本電影公司東寶旗下最矚目的藝人，不如就趁機回顧一下她多年來的成名作。

長澤正美在《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》戴上假髮扮演占卜師。（電影劇照）

上年長澤正美與東出昌大主演的《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》票房大收，電影今年再拍另一番外篇《信用詐欺師JP公主篇》，幾位老千做上癮愈騙愈大規模，長澤正美今次更在戲中扮演假公主，騙盡整個王國。

續集《信用詐欺師JP公主篇》，原定於今個月月頭上映，但因為疫情關係延期，隨着當地疫情緩和，電影公司最近再公開預告做宣傳。

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其實，長澤正美自12歲出道以來，一直活躍於演藝界，2000年她參加了由東寶主辦的第五回「東寶灰姑娘」選拔賽。從35,153位參賽者中脫穎而出奪冠入行，更是冠軍人馬中最具人氣的一位，入行後在演藝圈大放異彩。

20年前，她在《Cross Fire》初次亮相，同時成為了青少年雜誌《pichilemon》的專屬模特兒。

長澤正美多年來推出過9本寫真，當中都有不少泳裝照。（長澤正美寫真照片）

2004年，她在《在世界中心呼喚愛》飾演「廣瀨亞紀」而為人熟悉，當時只有17歲的她，成為多個日本本土電影頒獎典禮中史上最年輕的最佳女配角。

多年來，她也拍過不少經典日劇，與山下智久主演的《求婚大作戰》、涉及同性戀和家庭暴力的話題之作《Last Friends》等都是她的代表作。

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由清純可愛的少女到近年爽朗直率的形象，長澤正美不論留長髮定短髮，都能輕鬆駕馭。近年她連續幾部主演的電影都獲得超高票房，去年與木村拓哉主演的《假面飯店》、《王者天下》和《行騙天下JP：浪漫篇》累計票房都超過百億日元，絕對是她入行以來一個事業的高峰。

與木村拓哉主演的《假面飯店》亦叫好叫座。（《假面飯店》劇照）

今年她又有新作排住隊上映，原定會是今年賀歲檔上映的內地電影《唐人街探案3》、《信用詐欺師JP公主篇》，更挑戰道德地線，大解放主演由大森立嗣執導的藝術電影《MOTHER母親》，劇情講述她是一個自甘墮落的母親，更會與多名男子發生性關係。

長澤正美在新戲飾演一個自甘墮落的母親。（《MOTHER母親》截圖）

長澤正美出道20年來，發展可說是相當順利，但原來她與足球都有一段淵源，入行的契機更是與爸爸有關。長澤正美的父親長澤和明，曾經是日本國家足球隊的中場足球員，後來因傷病原因，爸爸30歲就宣布隱退，成為足球隊教練。

長澤和明做教練期間，更教過曾為日本國家隊踢入世界盃首個進球的傳奇人物中山雅史，而原來長澤正美的入行是與中山雅史有關。

中山雅史曾透露，長澤正美在小學時會跟爸爸一起吃飯，中山雅史的妻子是生田智子是東寶藝能旗下的藝人，因為知道長澤正美想當藝人，所以告訴長澤正美的媽媽「東寶灰姑娘」的比賽，結果就因此入行了。

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長澤正美推出過9本寫真，身高168cm的她身材均勻，一雙修長美腿，加上35-22-33兼豐滿的F Cup上圍，據知年過30，仍然有至少5間出版社，找她洽談再推出寫真集，條件更非常優厚，如果成事的話，粉絲就有福了。

重溫昔日靚相：