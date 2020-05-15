徐若瑄首部三級片《終極獵殺》　與單立文演父女被對方搶晒鏡

台灣女星徐若瑄的演藝生涯相當曲折，以少女偶像組合成員出道，發展不如意決定放手一搏，拍了幾部三級片及全裸寫真，繼而知名度大增，獲得往日本發展的機會，亦有不少香港片商找她拍戲，人氣遍及全亞洲。 徐若瑄演出的三級作品並不低俗，反而將她的性感與美麗全面呈現給觀眾，相信影迷會記得她拍過《赤裸天使》（又名《天使心》）及《魔鬼天使》兩部十八禁電影，但原來她首次裸露演出，出現在知名度不高的電影《終極獵殺》中。

戲徐若瑄與單立文（左）飾演父女，睇落似兄妹多啲。（電影截圖）

1994年上映的《終極獵殺》由台灣名導朱延平執導，製作班底以台灣人為主，但起用了大量具知名度的香港演員，包括男主角呂良偉、單立文、秦沛、谷峰及出爐影帝太保等。劇情講述呂良偉與單立文是生死之交，二人年輕時為大哥出頭而殺人，獲安排到台灣發展。

雖然呂良偉是第一男主角，但被異常癲狂的單立文搶晒鏡。（電影截圖）

後來呂良偉成為國際聯合掃毒組探員，奉命以臥底身到去調查某犯毒集團，而單立文正是該集團的一份子，呂利用單進行調查，雖然二人走上不同道路，呂仍懷念二人昔日友誼，得知單被大哥殺死，冒險搶去毒品來換錢，送單的患病兒子到日本接受治療。最後呂協助警方順利搗破這個犯毒集團，但仍難逃被仇家槍殺。

當年徐若瑄還未夠20歲，樣子相當青澀。（電影截圖）

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戲中徐若瑄飾演單立文的女兒，雖然二人年紀相差十六載，勉強合符年齡設定，但單立文的造型相當瀟灑有型，看上去就有點格格不入。這部戲的兩位重要女角都要裸露演出，徐若瑄的戲份不多，劇情講述她跟單立文的手下搭上，有兩場大膽床戲，其中一場仲要全裸演出。純以劇情角度來看，床戲其實可有可無，純粹灑灑鹽花增加睇頭。

盧淑芳飾演呂良偉的女友，都有裸露演出。（電影截圖）

單立文個角色可以用瘋狂來形容。（電影截圖）

呢場強暴戲真係好癲，太保在旁手舞足蹈，單立文不停叫囂，呂良偉就無奈嘆氣，相映成趣。（電影截圖）

徐若瑄的角色是個刁蠻小姐，會大吵大鬧大哭，雖然角色沒甚發揮，但她的表演並不「揸流灘」，加上當年20歲未到，美貌驚為天人，這次演出小試牛刀，為日後主演更大膽的情色片鋪路。縱觀全片最搶鏡的要數單立文，他飾演的「抽筋」人如其名，三不五時便發癲打人，秒秒鐘粗口橫飛又喊打喊殺，片中有一幕他找仇家尋仇，不單將對方殘殺，更強姦了仇人的女伴，一邊行事一邊興奮叫喊，相當癲喪。