《馗降：粽邪2》李康生演鍾馗做法事　踩中禁忌魂魄差點被牽走

2018年一部台灣恐怖片《粽邪》，取材自台灣彰化沿海一帶傳統民俗的送煞儀式「送肉粽」的故事，當時在全台票房大收近5千萬元台幣（約1297萬元港幣），在香港上映時亦引起過一些話題。

因為票房報捷，電影開拍繽集《馗降：粽邪2》，陳博正回歸，金馬影帝李康生亦有份演出。

2018年上映的台灣恐怖片《粽邪》，獲得不錯好評，今年推出續集。（《馗降：粽邪2》劇照）

《馗降：粽邪2》繼續以「送肉粽」儀式為題，「送肉粽」是彰化的傳統習俗，當有人上吊枉死，就要舉行「送肉粽」的法事，家屬會請專門的法師扮演「鍾馗」，將上吊亡靈的怨氣送到海口祭吊煞，希望達到驅邪避凶的效果。

李康生飾「鍾馗」，誤踩禁忌，連魂魄都差點被牽走。（《馗降：粽邪2》劇照）

今集故事繼續以台灣宮廟民俗做背景，講述由影帝李康生飾演的「鍾馗」，自細就有陰陽眼，金龍師（雷洪 飾）為他點化開悟，讓他成為「鍾馗」，為人民除煞，但卻對他的命運起了變化。

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據知李康生每次上妝都要花上2至3小時，那套馗爺的官服更重30公斤，非常大工程，「跳鍾馗」有很多步驟及複雜的手勢，認真不簡單。

因為故事題材的關係，續集幾乎都是在大半夜拍攝，李康生拍戲時已經相當小心，但有一次也不小心觸犯禁忌，即場暈了一下，幸好拍攝時有顧問在場幫忙化解。電影預計會於今年暑假檔期在台上映。