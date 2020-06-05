飢俄人妻｜無底線色慾話題作　俄女主角著名戲劇學校畢業大膽全裸

俄羅斯最無底線的三級色慾作《飢俄人妻》（Fidelity）近日上映，戲中連串極大尺度的性愛場面在當地亦激起話題，相當引人入勝。

女主角Evgeniya Gromova全裸真身上陣，樣靚身材正夠晒養眼，真人原來更畢業於著名的戲劇學校，私下非常有氣質。

女主角是婦科醫生，跟劇團演員老公一直恩愛，直至老公開始冷待她的性需求。（《飢俄人妻》劇照）

《飢俄人妻》講述任職婦科醫生的Lena（Evgeniya Gromova飾演）與老公Sergey（Aleksandr Pal 飾）結婚多年，昔日激情慾火逐漸冷卻，Lena更多次主動調情被拒。心情鬱悶的她無意中看到老公的電話短訊，懷疑他與同劇女演員偷情。

+ 9 + 8 + 7

Lena出於妒忌心報復性出軌

怒火中燒的Lena決定拋開一切枷鎖，報復性地隨意與陌生男人上床發洩性慾，可是連場性愛竟無法填補她心靈空虛，最後決定放下心結，嘗試與老公修補關係。與此同時，網上有人控訴Lena是淫蕩女醫生，專門勾引病人老公。Lena的婚姻、事業及名聲，會否因為性與愛走上絕路？

（《飢俄人妻》劇照）

全裸露毛露點上陣極大尺度

女主角Evgeniya Gromova今次可說是去到盡，全裸露毛露點真身上陣，連場性愛戲由床上、浴室、車上激戰到沙灘等地，作品甚至被指觸及當地電影尺度底線，引起很多話題。

Evgeniya現年32歲是一位俄羅斯演員，自2009年開始有拍電影，今次在戲中大解放，原來她是畢業於著名的戲劇學校，有著出色的演技，並有豐富的劇場經驗。

+ 20 + 19 + 18

女主角樣靚身材正 亦剛剛成為人妻

導演妮姬娜（Nigina Sayfullaeva）大讚她是一個非常專業的演員，「假如說現實生活中的Evgeniya是聰明及美麗的話，那麽熒幕上的她有那種能傳遞思想的魔法。這是一名演員需備有的重要質素。能夠將一頁文字的訊息用一個眼神去傳遞是非常難得的。」

（《飢俄人妻》劇照）

現實中，女主角Evgeniya在拍攝前的一星期剛剛成為人妻，去了挪威生活。導演就笑指：「我叫她先不要結婚，因爲你永遠不會知道拍攝將怎樣進行。」但其實這都是導演開的玩笑而已，Evgeniya婚後非常幸福，也有在挪威演出。

這部三級情慾作由妮姬娜Nigina Sayfullaeva執導，她透露故事中的Lena的確是爲了報復，也是出於妒忌心，作為人妻她會希望知道自己到底出了甚麽問題，是不夠吸引嗎？老公才對她提不起「性趣」。

+ 14 + 13 + 12

「婚姻關係在經歷外遇後會變得更深入更有趣」

編劇Lyubov Mulmenko曾經提到「婚姻關係在經歷外遇後會變得更深入更有趣。」，導演就話其實一對夫妻能走過背叛對方的經歷，然後嘗試去思考雙方外遇的原因和願意去感受對方的話，相信關係的確會有所遞進，但現實中並不是所有人都能順利走過這個關卡。