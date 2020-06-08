【嚇鬼女朋友】男主角Mario美貌冠絕泰國　拍新版《晚娘》引爭議

泰國電影《嚇鬼女朋友》下周在港上映，男主角Mario Maurer是男神級人物，人氣遍及全亞洲，其主演的另一電影《嚇鬼阿嫂》當年在香港上映時亦大受歡迎。

《嚇鬼女朋友》講述Mario與擁有「陰陽眼」的女主角Ploy的浪漫又帶點驚嚇的故事。（劇照）

模特兒出身的Mario，19歲時獲相中接拍第一部電影《泰哥兒》（又名《愛在暹羅》、《暹羅之戀》）便爆紅，堪稱完美的靚仔樣，令他成為當時得令的超級偶像。可是他在2012年突然轉畫風，參演三級片《晚娘:風月豪門》及《晚孃終篇：風月無邊》，引起極大爭議！

Mario的首部電影《泰哥兒》令人驚艷，憑無死角靚仔樣成為少女們的夢中情人。（電影截圖）

Mario為轉型接拍意識大膽的新版《晚孃》電影。（電影截圖）

現年31歲的Mario是泰國及德國混血兒，擁有「零死角」靚仔樣，一出道就爆紅，片約、劇約不斷。擁有大批年輕粉絲的他，在2012年演出十八禁情色片晚娘:風月豪門》及《晚孃終篇：風月無邊》，此舉當真嚇壞粉絲，何解一個超級偶像要拍三級片呢？據悉，新版《晚孃》的導演出名有才華，手下作品都是精品，加上與Mario甚有交情，讓Mario放心豁出去演。

重溫Mario在《晚孃》的精彩場面

+ 5 + 4 + 3

Mario靚仔又大隻。（雜誌封面）

此外，當時24歲的Mario已厭倦演出沒甚內涵的偶像劇及電影，拍三級片去轉型算是一個不錯選擇，更重要的是兩部作品中Mario都不用裸露，沒過份大膽的場面，而他由十幾歲演到老年，是個讓他充分表現演技的大好機會，而電影面世後，觀眾亦看到Mario身為偶像的另一面。