李小龍紀錄片導演談《從前有個荷里活》爭議　「別虛構他的故事」

由越南導演包阮執導的一部聚焦李小龍傳奇人生的紀錄片《像水一樣》(Be Water)，日前在ESPN上架，這部作品由李小龍在香港的童年開始講起，到他怎樣打進荷里活，也會提及他的父母、婚姻生活等，還原李小龍的人生。

導演最近接受外媒訪問，就回應了早前昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）在《從前有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）時拍攝有關李小龍情節引起的爭議。

去年上映的《從前，有個荷里活》，導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）在其中一段戲找來美籍亞裔演員Mike Moh飾演李小龍，但就惹來爭議。（《從前，有個荷里活》電影劇照）

李小龍最新紀錄片《像水一樣》日前在ESPN上線，這部影片由越南導演包阮執導，講述李小龍這位武打巨星的一生和事業，從童年時期講起，還原他輝煌的一生。早前公開的預告片中，李小龍的女兒李香凝、妻子琳達，與李小龍合作過的前NBA球星、他的師傅葉問都有在片段中現身。

李小龍最新紀錄片《像水一樣》日前在ESPN上線，這部影片由越南導演包阮執導。(網上圖片)

去年上映的《從前，有個荷里活》，導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）在其中一段戲找來美籍亞裔演員Mike Moh，飾演李小龍，但就惹來爭議，甚至令李香凝曾公開表示覺得電影醜化了她的爸爸。

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李香凝當時曾指在《從前，有個荷里活》中，爸爸被塑造成一個自負的人，覺得這不是事實。李香凝又指電影中有爸爸李小龍的出現，但昆頓塔倫天奴從沒有就電影聯絡過她，看戲後直指電影醜化了父親，覺得在戲中爸爸成為了一位「自負的傻瓜」（arrogant asshole），感覺很「沮喪」及「非常不舒服」。

《像水一樣》導演包阮最近接受了外媒的訪問，回應去年《從前，有個荷里活》醜化李小龍形象一事，表示「不要虛構他的故事。」 (網上圖片)

最近《像水一樣》導演包阮，接受了外媒的訪問就提及這件事，他表示自己很撕裂，一方面他覺得不應該去評論電影人該拍些甚麼，但他又認為藝術家需要思考怎樣描繪一個真實人物，「作為一名電影製作人，我不希望告訴其他電影製作人要拍甚麼類型的電影，或者以任何方式自我審查。」

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包阮又透露他的父母來自越南，當地在文化及電影方面都有不少審查制度，他更加不希望妄下判斷，但他覺得《從前，有個荷里活》版的李小龍是，昆頓的版本，跟他們的很不一樣。《像水一樣》是一部紀錄片，會對李小龍有一個整體的看法，比較真實。

他覺得昆頓的原本的初心是好的，但是李小龍在他的作品下，在銀幕上被塑造了一個虛構的形象，「這有可能會誤導了大眾，沒有盡到藝術家的責任。」

包阮覺得昆頓的本心是好的。（網上圖片）

包阮認為藝術家有責任理解自己想表達的是甚麼，尤其是一個真實人物，要有相應的描繪，加上在有色人種的角色上，應該更加注意，「人物背景很重要，我不會批評其他電影製作人的選擇，他在藝術上的選擇，但我們一定要描繪清楚真實的李小龍的故事是怎樣，而不是一個虛構的版本。」