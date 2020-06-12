謝霆鋒周杰倫9年前《逆戰》肉博　齊呻被林超賢折磨：再不拍他戲

周杰倫、謝霆鋒兩位天王首度攜手合作主演的2012年動作電影《逆戰》，導演林超賢耗資2億打造激戰場面，遠赴約旦、馬來西亞取景。電影中出現數百部真正的坦克車及戰鬥機，端出飛車追逐、槍戰、爆破、肉搏等大場面動作戲，讓人看得驚心動魄、絕無冷場；周杰倫和謝霆鋒在片中飾演在不同環境下長大的親兄弟，兩人同台互飆兄弟情也是一大看點。

導演林超賢高規格要求演員動作戲拳拳到肉，大部分場面都由演員親自上陣，拍攝期間猛操兩大天王，謝霆鋒受訪時曾透露，片中有一幕跳樓逃生的戲碼，導演竟要求他在無防護的情況跳下，他只好硬著頭皮搏命演出。看到謝霆鋒如此拼命，周杰倫也豁出去，親自搭上直升機在高空上演槍戰，拍完後直呼：「這次拍攝太恐怖，我要愛惜生命，下次拍動作片要多考慮。」

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謝霆鋒日前做客周杰倫主持的綜藝節目《周遊記》，提到9年前一起拍攝《逆戰》的回憶，苦不堪言的過程仍讓兩人記憶猶新，謝霆鋒說：「我們那時候拍林超賢的戲，真的是好辛苦，氣氛也很凝重。」周杰倫更笑說：「很累，真的很累，我不會再拍他的戲了！」也解釋：「我會支持他拍的東西，比如說導演有需要幫忙，我還是會去幫忙，但是我可能不會再拍他的戲，太累了！」周杰倫也對於謝霆鋒和林超賢合作多次感到佩服，力讚：「你真的不怕吃苦！」

導演林超賢要求勁高，連串真打動作戲令謝霆鋒、周杰倫事後回想大呻辛苦：

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謝霆鋒也表示，當年跟周杰倫拍《逆戰》是很難忘的事情，因為每天都很艱難，在馬來西亞拍攝時，每一天氣溫都是40多度，他們永遠都流著汗、身上黏著衣服和泥巴，隨時都看起來像是剛打完仗一樣，形容兩人狀態簡直是「一塌糊塗」。

《逆戰》講述國際安全局探員萬飛（周杰倫飾），一次在中東的任務負傷留下後遺症，決定返鄉療養陪伴母親。母親透露埋藏心中多年的秘密，原來他還有一個流落在外的親生哥哥萬陽（謝霆鋒飾），於是出發到東南亞尋兄，沒想到萬飛發現，萬陽是當地一個通緝犯。兄弟相認，卻因為身份對立而產生矛盾，更意外捲入一場國際犯罪陰謀。

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