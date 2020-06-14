《潛行凶間》下月美國重映　加插《TENET天能》全新片段吸引影迷

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情雖然有緩和跡象，但日前華納兄弟再將7部電影的映期押後，當中包括粉絲期待已久，由英國著名導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《TENET天能》（Tenet）。華納兄弟雖然決定以《潛行凶間》（Inception）取代《TENET天能》原本的美國映期，但會在重映前加插一段後者從未曝光的預告，暫未知香港的觀眾是否都有機會欣賞此全新片段。

今年是《潛行凶間》上映十周年，美國將重映這作品。（IMDb 圖片）

據外國傳媒《Comic Book》報導，華納兄弟趁今年是《潛行凶間》十周年之際，為電影舉行重映活動，代替原本《TENET天能》的上映日期：「華納兄弟正在與參展商合作，邀請世界各地的觀眾一同慶祝《潛行凶間》上映十周年。」它們除了計劃重映《潛行凶間》外，還會在重映前安排播放導演基斯杜化路蘭的新作《TENET天能》全新片段。

《潛行凶間》由里安納度狄卡比奧及愛倫比芝等主演。（《潛行凶間》劇照）

除了《TENET天能》的全新片段外，華納兄弟還會播出「指定」作品的獨家畫面。雖然目前官方仍未確定該「指定」作品，但據外媒估計，最大機會播出的作品會是由James Gunn執導的新版《自殺特攻》、Adam Wingard執導的《哥斯拉對金剛》及Patty Jenkins執導的《神奇女俠1984》，這三部作品已經完成拍攝。

除了《TENET天能》延期上映外，《神奇女俠1984》都第三度改期。（《神奇女俠1984》劇照）

除此之外，有指新版《蝙蝠俠》都在考慮之內。雖然《蝙蝠俠》只拍攝了三星期，但影迷已經看到羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）穿上蝙蝠袍的造型及蝙蝠車。由於今年華納兄弟計劃在聖地亞哥國際漫畫展在宣傳《蝙蝠俠》，可是漫畫展改在網上播放，這或意味著華納兄弟需要重新考慮其宣傳策略。

有指除了加插《TENET天能》全新片段外，華納兄弟會播出「指定」作品的獨家畫面。（《蝙蝠俠》劇照）