外媒嚴選近十年最過譽電影　《潛行凶間》入圍里安納度竟然和議？

由導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導的《潛行凶間》(Inception),他帶影迷遊走真實與夢境之間,故電影被譽為其中一部劃時代的燒腦神作。適逢電影今年踏入十周年,主演之一的里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)近日重提這作品,他表示即使是十年後,至今仍對《潛行凶間》一頭霧水。美國著名雜誌《Variety》早前公布了近十年,最被過譽的十部電影,巧合地《潛行凶間》都榜上有名。

里安納度狄卡比奧的《潛行凶間》及畢彼特的《星際任務》雙雙被選中成為近十年最被過譽的十部電影其中之一。(《從前,有個荷里活》劇照)

《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood)兩位男主角里安納度狄卡比奧及畢彼特(Brad Pitt)近日出席Podcast節目《WTF With Marc Maron》。當時主持希望畢彼特解釋《星際任務》(Ad Astra)部份場景。雖然畢彼特是主演,但也未必全盤了解故事。他回覆主持時稱:「我不會向你解釋,因為我也無法解釋。」在旁的里安納度狄卡比奧聽罷,都立即分享他的體驗。沒想到,里安納度狄卡比奧要分享的作品,正是基斯杜化路蘭執導的《潛行凶間》。

《從前,有個荷里活》兩位男星早前接受Podcast節目《WTF With Marc Maron》訪問。(《從前,有個荷里活》劇照)

里安納度狄卡比奧稱:「對我來說,這就像《潛行凶間》。電影發生什麼事?我不知道。你只能專注於你的角色。」最有趣是,里安納度狄卡比奧至今仍然對故事一頭霧水。他續表示:「我確實參與了這故事,但當涉及基斯杜化路蘭的思想及如何與《潛行凶間》連繫時,每個人都不斷嘗試把碎片拼湊起來。」最後,主持Marc Maron問他,《潛行凶間》是否有其意義?里安納度回覆稱:「這取決於觀眾的個人決定。」然而,這兩部電影作品都被《Variety》選為近十年最被過譽的電影。

即使事隔十年,里安納度狄卡比奧仍然不知道電影發生什麼事。(《潛行凶間》劇照)

《Variety》嚴選近十年最被過譽的十部電影 《潛行凶間》、《星際任務》意外入圍?